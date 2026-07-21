El Ballet Folclórico Nacional regresa a Jujuy con una gira por seis ciudades

“Jujuy Danza y Tradición 2026” busca fortalecer el vínculo entre educación, cultura e identidad, consolidando a la provincia como un espacio de encuentro para la formación artística y la preservación de nuestras raíces.

La danza argentina volverá a encontrarse con la identidad jujeña. Del 16 al 21 de octubre, el Ballet Folclórico Nacional (BFN) llegará a la provincia con una delegación de 65 integrantes para desarrollar el proyecto “Jujuy Danza y Tradición 2026”, una propuesta que recorrerá seis sedes distribuidas en cuatro regiones.

La ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira, encabezó la reunión donde se formalizó el aval institucional para esta iniciativa, acompañada por el directos de Despacho y Asuntos Jurídicos, Fernando Aparicio; el coordinador general de Regiones Educativas, Iván Anastasia; la profesora Natalia Mercedes Aquino, responsable de la Modalidad de Educación Artística (MEA), y el profesor Favio Barbieri, técnico pedagógico de Música de la MEA.

Ballet Folclórico Nacional en Jujuy

El regreso del BFN tiene un significado especial para la provincia: el máximo elenco oficial de danza folclórica de Argentina volverá a presentarse en Jujuy luego de una pausa desde 2023. Fundado el 9 de julio de 1990 en el Teatro Colón, el Ballet Folclórico Nacional es una referencia de la cultura argentina y actualmente está dirigido por Glenda Casaretto, con Fernando Muñoz como subdirector.

La gira recorrerá:

* San Salvador de Jujuy

* Humahuaca

* Tilcara

* Purmamarca

* La Quiaca

* San Pedro

Durante la visita se desarrollarán seminarios, clases magistrales y espacios de formación destinados a estudiantes, docentes y artistas de toda la provincia.

Uno de los momentos más destacados será el intercambio entre maestros jujeños y el elenco nacional: por primera vez, un Ballet Folclórico Nacional recibirá formación de docentes de Jujuy, generando un encuentro histórico entre los saberes locales y la danza escénica profesional.

El cronograma incluirá una función en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, un ensayo general abierto al público, capacitaciones sobre técnica folclórica escénica, iluminación y puesta en escena.

Además, el proyecto contempla la creación de una videoteca educativa provincial, con registros de seminarios, ensayos y presentaciones, que quedará como material de consulta para escuelas y profesorados.