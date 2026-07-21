Avanzan las gestiones para concretar el Parque Industrial y el Matadero Frigorífico de San Pedro

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, junto al intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, definieron el estado de dos obras clave para el desarrollo de la ciudad: el Parque Industrial y el Matadero Frigorífico Municipal, dos iniciativas que forman parte del plan de crecimiento productivo que impulsa el Gobierno provincial en el interior.

Bernis ratificó el respaldo provincial al Parque Industrial de San Pedro, proyecto ya analizado junto al gobernador Carlos Sadir y los ministros del área de Producción. Señaló que la ubicación geográfica de San Pedro lo convierte en una obra estratégica para la radicación de industrias, la generación de empleo y el desarrollo de la región.

Sobre el Matadero Frigorífico Municipal, indicó que la obra fortalecerá el abastecimiento para San Pedro y las localidades vecinas, en respuesta a una necesidad concreta de la región. El municipio ya cuenta con los proyectos ejecutivos de ambas iniciativas. Bernis adelantó que gestionará junto al gobernador alternativas de financiamiento ante organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el BID y la CAF, y que ambos proyectos podrían ejecutarse en simultáneo según la disponibilidad de recursos.

El vicegobernador destacó además el trabajo que lleva adelante el municipio en obra pública, mejoras de servicios, pavimentación y cordón cuneta, en respuesta directa a las necesidades de los vecinos.

Bravo, por su parte, remarcó el respaldo permanente del vicegobernador a la gestión municipal y las gestiones que realiza ante el Gobierno provincial para la concreción de ambos proyectos.

El vicegobernador anunció además que en los próximos días convocará a los intendentes del espacio para reforzar el trabajo conjunto en el territorio, con el objetivo de consolidar un plan de gestión sostenido para el interior de la provincia.