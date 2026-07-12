Egresó la primera cohorte 2026 del Centro Municipal de Formación Profesional Nº 1

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó la entrega de certificados a los alumnos que finalizaron las capacitaciones brindadas en el Centro de Formación Profesional Municipal N° 1. La ceremonia, desarrollada en el Centro Cultural Jorge Cafrune, coronó un proceso de formación que días atrás tuvo su muestra de talleres, donde los participantes exhibieron los conocimientos y habilidades adquiridos, reafirmando el compromiso del municipio con la capacitación en oficios y el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

Esta primera etapa del año académico 2026 permitió a vecinos de San Salvador de Jujuy, en particular a vecinos de Alto Comedero, acceder a herramientas concretas como alternativas para mejorar su situación económica a través del aprendizaje de oficios con rápida salida laboral. Las autoridades municipales destacaron la importancia de estos espacios para fomentar el espíritu emprendedor, permitiendo que los egresados puedan generar sus propios proyectos o integrar cooperativas de trabajo en un contexto socioeconómico desafiante.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó su satisfacción por el nivel alcanzado por los estudiantes y el impacto positivo que esta formación tiene en la comunidad. Según el funcionario, el objetivo primordial es brindar conocimientos que se traduzcan en oportunidades reales de empleo independiente, “la idea, en estos tiempos de una economía tan complicada, es que la gente pueda tener saberes que le permitan trabajar de esos saberes”. El secretario también puso en valor el esfuerzo del equipo docente y la infraestructura de la escuela Marina Vilte, la cual calificó como un polo educativo clave para la zona de Alto Comedero y sus alrededores.

Más adelante, Muro subrayó que el municipio busca ofrecer una alternativa viable para el sostenimiento de los hogares jujeños. “Creo que es la alternativa a una economía familiar que cada vez cuesta más, pero lo que he visto que hacen es fantástico”, señaló tras haber visitado la muestra de trabajos previos a la graduación. Asimismo, el secretario hizo hincapié en que esta formación no solo atrae a jóvenes mayores de 18 años, sino también a adultos que buscan dar un nuevo sentido a sus microemprendimientos o enfrentar nuevos desafíos laborales con mayor preparación.

Por su parte, la directora del Centro Municipal de Formación Profesional Nº 1, Jorgelina León Toneatti, presentó un balance sumamente positivo de este primer semestre, destacando el compromiso de los inscriptos. “hemos tenido más de 128 inscriptos y gracias a Dios hubo muy poca deserción; tenemos 114 alumnos que hoy reciben su certificado”, detalló la directora, remarcando que la formación inicial se complementó con actividades extracurriculares como charlas técnicas y visitas a bodegas para enriquecer la experiencia educativa.

Por otra parte, León Toneatti también brindó detalles sobre los requisitos y la modalidad de los cursos, aclarando que la oferta está dirigida a personas de 18 años en adelante que hayan completado su educación primaria o secundaria. De cara al futuro inmediato, la directora invitó a la comunidad a sumarse a la segunda cohorte, cuyas inscripciones estarán abiertas del 27 de julio al 8 de agosto para cursar talleres cuatrimestrales que incluyen: Montajes y Electricidad Domiciliaria; Organización de Eventos Gastronómicos; Corte y Confección, y Fuentes de Energías Alternativas, destacando a ésta última como una novedosa incorporación a la oferta educativa.

Los egresados de esta institución ya han comenzado a ver los frutos de su formación, con numerosos casos de emprendimientos activos en rubros como la marroquinería, la electricidad y la gastronomía, por lo que la oferta académica del centro continúa expandiéndose para adaptarse a las necesidades actuales del mercado. Además de las disciplinas ya consolidadas, se está analizando la incorporación de una formación específica en Reparación y Mantenimiento de Termotanques Solares, dada la creciente demanda de técnicos capacitados en energías sustentables. Esta iniciativa busca no solo generar empleo, sino también fomentar el ahorro energético en las familias jujeñas.

El municipio reitera la invitación a todos los interesados a acercarse a la Escuela “Marina Vilte”, sector nivel secundario, a partir de las 20 horas, para obtener más información sobre los cursos disponibles y sumarse a esta comunidad de formación profesional.