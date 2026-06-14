Efectivos de la Unidad Regional 2 trabajan por la seguridad de los vecinos

Importante presencia activa de la Policía en las calles de su jurisdicción para garantizar la seguridad ciudadana.

En la madrugada y la mañana de este domingo, el personal policial pertenecientes a la Unidad Regional 2, llevaron adelante intensos recorridos preventivos y controles de seguridad en distintos sectores de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Durante los recorridos, los efectivos procedieron al despeje de personas, para evitar posibles hechos delictivos, contravenciones y situaciones que pudieran alterar la tranquilidad de los vecinos.

Tras diferentes situaciones captadas por el Centro de Monitoreo del 911 San Pedro, personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, procedió con la aprehensión de personas por amenazas con armas blancas en intentos de robo.

Como parte del resultado de estas tareas de identificación de personas, se detectó a un hombre que registraba pedido de comparendo vigente, por lo que fue trasladado a la Comisaría Seccional 35°.