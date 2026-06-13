Efectivo policial recuperó y entregó un teléfono celular extraviado

Un gesto de honestidad y vocación de servicio fue protagonizado por un efectivo policial perteneciente a la Unidad Regional 2.

Fue cundo el policía, mientras realizaba recorridos preventivos en inmediaciones de un establecimiento, encontró un teléfono celular aparentemente extraviado.

El hecho ocurrió el viernes, en horas de la noche, el uniformado actuó con responsabilidad, verificando el dispositivo y observando que se encontraba desbloqueado, logrando comunicarse con un contacto registrado.

Posteriormente, se constató a quien pertenecía y se logró ubicar a su propietario para la entrega.

Esta conducta del efectivo pone de manifiesto su honestidad, que permitió recuperar rápidamente un bien extraviado.