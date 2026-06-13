Asisten a motociclista que sufrió un accidente en un canal vecinal

Durante la madrugada de hoy, efectivos policiales y del Cuartel de Bomberos de la UE 2, intervinieron en un incidente vial.

El hecho ocurrido en un canal en inmediaciones al Escuadrón N° 60 de Gendarmería Nacional, donde una motocicleta quedó atrapada.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 30 años, domiciliado en San Pedro, quien manifestó que regresaba de trabajar del Sauzal y al tomar un atajo por un camino vecinal, perdió el equilibrio al atravesar un canal, cayendo al mismo.

Asimismo, logro salir por sus propios medios sin sufrir lesiones de consideración, pero la motocicleta quedó atrapada dentro del canal.

Tras un arduo trabajo, los efectivos lograron extraer del agua la motocicleta. Posteriormente, se efectuó el alcohotest al conductor, arrojando resultado negativo.