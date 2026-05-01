Donald Trump informó al Congreso de Estados Unidos: “Las hostilidades con Irán han cesado”

El presidente de Estados Unidos habló en un contexto marcado por el vencimiento del plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

Donald Trump se dirigió hacia los líderes del Congreso y reveló que las hostilidades con Irán “han terminado”. El presidente de Estados Unidos habló en un contexto marcado por el vencimiento del plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en cartas similares dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente provisional del Senado. “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, sostuvo el presidente estadounidense de acuerdo al reporte de las cadenas CBS News y NBC News.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por lograr una paz duradera, la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, añadió Trump, quien prometió mantener informados a los líderes del Congreso sobre los nuevos acontecimientos en Irán.

Las notificaciones llegaron en un momento en que los líderes del Congreso se enfrentarán a crecientes preguntas sobre si planean programar votaciones sobre una autorización formal de guerra por parte del Congreso.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 ordena al presidente de Estados Unidos solicitar autorización al Congreso para declarar la guerra una vez que un conflicto militar en curso alcance los 60 días. La ley permite que el presidente solicite una prórroga de 30 días si fuera necesario para retirar las tropas de la región de forma segura, pero Trump no mencionó esto en su carta.

“He dirigido y seguiré dirigiendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de acuerdo con mis responsabilidades y en virtud de mi autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores de los Estados Unidos como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo”, escribió Trump. El gobierno norteamericano argumentó que el alto el fuego negociado a principios de abril puso fin de manera efectiva a las hostilidades activas y, por lo tanto, detuvo la cuenta regresiva legal.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró este jueves 30 de abril que el alto el fuego suspendió el plazo de 60 días para obtener la autorización del Congreso. “Estamos en un alto el fuego en este momento, lo que, según entendemos, significa que el plazo de 60 días se detiene o se suspende durante un alto el fuego”, dijo durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Ese argumento que el presidente expuso explícitamente en su notificación al Congreso no convenció a algunos legisladores. “No creo que la ley lo permita”, dijo el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, quien agregó que el plazo de 60 días que vence el viernes “planteará una cuestión legal realmente importante para la administración. Tenemos serias preocupaciones constitucionales y no queremos añadirles preocupaciones legales adicionales”.

A pesar del alto el fuego, la administración de Trump impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que se consideró un acto de guerra. Sumado a eso, Estados Unidos amenazo con reanudar los ataques de forma inminente. Apenas unos días después de que se anunciara el alto el fuego, Hegseth declaró que las Fuerzas Armadas podrían volver a la acción “con solo pulsar un botón”.

(Canal26)