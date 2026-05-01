Colapinto brilló en la clasificación y largará 8° en la carrera Sprint de Miami

El piloto argentino tuvo una actuación sobresaliente en el GP de Miami y partirá desde la cuarta fila junto a Lewis Hamilton. Gasly largará 10° y Lando Norris lo hará desde la Pole.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la máxima categoría. El argentino se metió entre los mejores de la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami y largará octavo en la carrera corta de este sábado, con serias chances de sumar puntos para Alpine.

En una pista exigente, rodeada de muros y con altas temperaturas, Colapinto mostró regularidad durante toda la jornada y coronó su rendimiento con un tiempo de 1m29s320 en la SQ3, suficiente para ubicarse en la cuarta fila de la parrilla junto al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

Norris dio el golpe y frenó a Mercedes

Por primera vez en la temporada 2026, una clasificación no quedó en manos de Mercedes. El campeón del mundo Lando Norris voló con su McLaren y marcó 1m27s839 para quedarse con la pole position de la Sprint.

Detrás finalizó Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, a 0s222 con su Mercedes, mientras que Oscar Piastri completó el 1-3 para McLaren, apenas 17 milésimas detrás del italiano.

Charles Leclerc fue cuarto con Ferrari y Max Verstappen terminó quinto con Red Bull, a más de medio segundo del tiempo de Norris.

Colapinto, sólido y en crecimiento

El piloto argentino fue una de las grandes noticias del día. Desde la práctica libre había mostrado buen ritmo, siempre dentro del lote competitivo, y en la clasificación confirmó todo lo bueno insinuado en pista.

Superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly, que cerró el top 10 con el otro Alpine, y logró su mejor clasificación desde que integra la escudería francesa.

En una temporada donde todavía busca consolidarse, Colapinto dio un paso importante al responder en una qualy exigente, en un circuito donde nunca había corrido oficialmente.

Así quedaron los diez primeros

La grilla de salida para la Sprint tendrá a Norris adelante, seguido por Antonelli y Piastri. Más atrás se ubicaron Leclerc, Verstappen, George Russell, Hamilton, Colapinto, Isack Hadjar y Gasly.

Russell, segundo en el campeonato, tuvo una clasificación complicada y apenas pudo ser sexto con Mercedes.

Los que quedaron afuera

Los Audi estuvieron cerca de avanzar a la SQ3, pero debieron conformarse con el 11° puesto para Gabriel Bortoleto y el 12° para Nico Hülkenberg, ambos a menos de una décima de Gasly, último clasificado a la fase final.

Luego aparecieron Oliver Bearman (Haas), Alex Albon y Carlos Sainz con Williams. Más atrás quedó Arvid Lindblad con Racing Bulls.

Liam Lawson no logró superar la SQ1 y largará 17°, acompañado por Esteban Ocon. Checo Pérez fue 19° con Cadillac, por delante de Valtteri Bottas.

Los Aston Martin vivieron una jornada para el olvido: Fernando Alonso terminó último a 12 segundos de la punta y Lance Stroll ni siquiera pudo marcar tiempo.

Ilusión argentina en la Sprint

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 13 (hora argentina), sobre una distancia de 100 kilómetros. Reparte puntos entre los primeros ocho, por lo que Colapinto arrancará justo en zona de unidades.

Además, Alpine mostró una gran capacidad de largada en fechas anteriores, un factor que puede resultar decisivo en la primera curva de Miami, escenario habitual de maniobras y sobrepasos.

(Cadena3)