Detuvieron a dos personas buscadas por la Justicia

Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, realizo diferentes procedimientos en la ciudad Capital.

Obteniendo como resultado la detención de dos personas, una de ellas mujer, que eran buscadas por la Justicia de la provincia de Jujuy.

El primer hecho se registró en un sector del barrio Mariano Moreno, donde los efectivos divisaron a un grupo de personas causando disturbios en la zona.

Una vez retenidos, se procedió a la consulta en el CIAC, obteniendo como resultado que una mujer tenía pedido de comparendo activo por los delitos de lesiones leves y otra causa de hurto.

La segunda intervención tuvo lugar en inmediaciones de avenida 1° de Mayo, del barrio Belgrano, donde observaron a un individuo, conocido en el ámbito delictivo, merodeando las viviendas aledañas.

Al ser interceptado, el mismo reacciono de manera alterada y agresiva.

La consulta en base de datos dio como resultado que tenía pedido de detención por el delito de amenazas, agravadas por el uso de armas.

Destacaron por otra parte, el trabajo del personal policial, quienes demuestran la eficacia de los recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad.