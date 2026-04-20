Destacan el diálogo permanente entre el ISJ y el Colegio de Farmacéuticos

El trabajo conjunto da muestra de resultados tangibles, como la entrega de pañales descartables a través de las más de sesenta farmacias adheridas a la red prestacional.

En un desafiante escenario en el que la eficiencia prestacional resulta clave para el bienestar de los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy consolidan un esquema de trabajo conjunto que ya exhibe resultados tangibles, entre ellos la entrega de pañales descartables que dejó de ser centralizada para realizarse de forma mensual, a través de las más de sesenta farmacias adheridas a la red prestacional.

En base al diálogo constructivo, se eliminan barreras territoriales para mejorar la calidad de vida de los afiliados en toda la provincia, expresó el presidente de la obra social David Arias, acompañado por el Vocal I del ISJ, Ezequiel Vega, y las Gerentes de Salud y Administrativas, Sarahi Molina y Cintia Vercellone.

Diálogo sostenido y permanente

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, calificó como “muy positivo” al trabajo con el Directorio del ISJ, y destacó el «diálogo permanente» con la obra social. “Esto viene a simplificar el acceso a los servicios y brindar comodidad al afiliado», sostuvo.

Además, garantizó que «seguiremos contribuyendo para que todo funcione de la mejor manera”.

Ante cualquier inquietud sobre la distribución descentralizada de pañales descartables y la red de farmacias, el ISJ recuerda que los afiliados pueden recurrir a sus canales oficiales de consulta.