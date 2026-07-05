Desde el 6 de julio podrán inscribirse los niños para las Colonias Invernales en Alto Comedero

La administración del N.I.D.O. “Parque General Belgrano” de Alto Comedero, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que el lunes, 6 de julio, iniciarán las inscripciones para las “Colonias Invernales”, que se desarrollarán desde el 20 al 24 de julio, y que estarán destinadas a niños y niñas de 6 a 13 años quienes podrán disfrutar de diferentes actividades lúdicas y comunitarias a través de las cuales se procura fortalecer la ilusión, la participación y la expresión emocional de las infancias.

Ante la proximidad del receso invernal, el equipo del N.I.D.O. “Parque Belgrano” organiza una serie de actividades contempladas en un Proyecto Comunitario mediante el cual se procura generar un espacio donde la imaginación, el juego, la creatividad y la interacción de los niños y niñas puedan desplegarse libremente. Las iniciativas surgen de la necesidad de promover acciones comunitarias que favorezcan el bienestar y la expresión emocional, la esperanza y el encuentro comunitario en medio de un complejo contexto social.

Con acuerdo a ello, se impulsa la propuesta “Colonia de Vacaciones Invernales” basada en el valor terapéutico y emocional de juegos recreativos, el armado de barriletes, Arte Creativo con materiales reciclados, proyección de películas y búsqueda de Tesoro. Asimismo, se presentará “La Casita del Ratón Pérez”, considerado un dispositivo comunitario de escucha, creatividad y acompañamiento emocional, donde cada niño podrá sentirse mirado, valorado y parte de un entorno protector. Se destaca que con esta propuesta los niños podrán interactuar mediante cartas, dibujos, o “dientitos simbólicos”, los que posteriormente tendrán una respuesta a través de mensajes positivos del “Ratón Pérez”.

Se destaca que los destinatarios de las actividades serán los niños y niñas, de entre 6 y 13 años, familias y la comunidad vinculada al Espacio N.I.D.O. El desarrollo de la Colonia se extenderá desde el 20 al 24 de julio en el Edificio del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, de calle 250, Viviendas ADEP, y en el predio del Parque General Belgrano de Alto Comedero.

Algunas de las actividades programadas son: