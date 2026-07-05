Gimnasia regresa hoy a la competencia visitando a Midland

Este domingo, 5 de julio, en horario de las 16, Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrentará a Midland en el estadio “Ciudad de Libertad”, por la fecha 19 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será el árbitro Felipe Viola, quien estará acompañado por el asistente 1 Maximiliano Castelli, el asistente 2 Ramón Ortiz y el cuarto árbitro Nicolás Kresta.

Será el regreso de Gimnasia a las canchas, luego del receso posterior al término del primer semestre, en un certamen que tiene al “Lobo” como único puntero con 36 unidades.

Por su parte, los “Funebreros” se ubican en la 6° posición de la Zona “B”, acumulando 26 puntos.

Cabe recordar, que el partido será transmitido por LPF PLAY, desde su aplicación móvil o su página oficial.

Octavio Bianchi: “Queremos tener un segundo semestre mejor que el primero”

En este marco, el delantero Octavio Bianchi indicó que para este compromiso “nos encontramos bien”, destacando que “tuvimos una buena semana de trabajo”, así que “vamos por los tres puntos ante Midland con la mejor energía”.

Analizó que el partido “será friccionado y complicado” por el factor de la cancha sintética, pero aclaró que “no es una excusa”, ya que “es la misma condición para ambos equipos”.

Al profundizar su observación, señaló que “tendremos que aprovechar la segunda pelota en disputa, algo para lo que estuvimos trabajando”. “Estamos preparados para sacar el partido adelante”, destacó.

Bianchi completó declarando que el plantel “está ilusionado”, porque “somos los punteros”. No obstante ello, expresó que “mantenemos la cabeza fría”, puesto que “jugamos un torneo largo”. “Queremos tener un segundo semestre mejor que el primero”, concluyó.