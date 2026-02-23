Descubrimiento de placa en homenaje a la primera comisión Pro Templo del barrio Santa Rosa

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy participó de los festejos y descubrimiento de placa, en conmemoración a los vecinos del año 1970, que conformaron la primera comisión Pro Templo, en el mercadito del barrio Santa Rosa.

En este sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó, “Hoy se está homenajeando a todos los miembros de la comisión pro templo del Centro Vecinal del año 1970. 55 años ya, con todo el trabajo que hicieron por el barrio, contaron las historias de ellos, cómo estaba el sector en ese momento. Esto realmente es un enorme homenaje al vecinalismo, al demostrar que ese trabajo comunitario, desinteresado, tiene un lado muy positivo, que es el lograr mejorar la vida de los vecinos. Por eso hoy en día el vecinalismo sigue trabajando, impulsando, golpeando puertas y buscando ni más ni menos mejorar las condiciones del sector”.

Asimismo, el edil radical añadió: “Me siento honrado de haber sido invitado a este homenaje, donde se colocó una placa homenajeando a quienes fueron parte de ellos, se los mencionó y se contaron algunas historias particulares”.

A su turno, Ezequiel Reinoso, presidente del Centro Vecinal del barrio Santa Rosa, sostuvo, “Estamos muy agradecidos, contentos por la gente que nos acompaña, por la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón y la concejal Blanca Ontiveros. El anhelo mío es poder trabajar y devolver todo lo que ellos dieron a la gente de Santa Rosa”.

Del acto

En un emotivo encuentro entre vecinos, familiares y fundadores de la primera comisión pro-templo tuvo lugar el acto en conmemoración a quienes comenzaron a construir un sueño que hoy es historia y legado para toda la comunidad.

El acto inició con el izamiento de la Bandera Nacional a cargo del presidente del deliberante capitalino, Dr. Gastón Millón; junto a Ezequiel Reinoso, presidente del Centro Vecinal del Bº Santa Rosa; además de Berta Farfán y Julio Taglioli, vecinos que fueron parte de la comisión pro-templo.

Acto seguido se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino; para continuar con un Toque de silencio en honor a vecinos que trabajaron con amor y solidaridad por la comunidad. Finalmente, se descubrió la placa que eterniza a quienes iniciaron el camino del vecinalismo en dicho barrio. El acto cerró con tres canciones entonadas por la vecina y Veterinaria, Belén Fuentes y un Ballet que desplegó su performance en la explanada del Mercadito.

Estuvieron presentes, junto al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón; la concejala Blanca Ontiveros; el coordinador del Concejo Deliberante, Alejandro Soruco; Ezequiel Reinoso, presidente del Centro Vecinal Santa Rosa; Isabel Parada, secretaria del Centro Vecinal Santa Rosa, entre otras autoridades, familiares de la primera comisión pro-templo, vecinos y público en general.