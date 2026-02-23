Al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del capo narco “El Mencho”

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la historia reciente del país.

Tras el asesinato del capo narco, una ola de violencia se desató en México por parte del Cártel y hay al menos 14 muertos, entre ellos siete miembros de la Guardia Nacional, y 45 detenidos.

Hubo incidentes en 13 de los 32 estados del país. Las autoridades informaron que los ataques se concentraron principalmente en el área metropolitana de Guadalajara.

El saldo incluye además varios efectivos heridos, daños a patrullas, comercios incendiados, ataques a instalaciones públicas y saqueos en decenas de tiendas, lo que provocó horas de caos y paralización en zonas clave del estado.

Ante esto, la Cancillería argentina ha emitido una recomendación oficial para que los ciudadanos eviten viajar al estado de Jalisco, México, en respuesta a la creciente violencia.

(Cadena3)