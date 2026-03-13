Desarrollo Humano realizó Mesa de Trabajo sobre discapacidad

El espacio permitió abordar las problemáticas que atraviesan las personas con discapacidad y avanzar en posibles soluciones y líneas de acción conjunta con instituciones y organizaciones sociales.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre discapacidad, con la participación de instituciones, organizaciones sociales y actores vinculados al trabajo con personas con discapacidad en la provincia.

El encuentro contó con la presencia del equipo técnico de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación quienes aportaron su mirada técnica en relación con las políticas educativas orientadas a la inclusión.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y las distintas asociaciones e instituciones que abordan la temática de discapacidad. En ese marco, se generó un espacio de diálogo abierto para escuchar las problemáticas que atraviesan las organizaciones y avanzar en posibles soluciones y líneas de acción conjuntas.

Durante la reunión también se puso en valor la labor que realizan numerosas instituciones y asociaciones que trabajan diariamente en la promoción de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, muchas veces con un esfuerzo que no siempre es visibilizado, pero que resulta fundamental para la comunidad.

Abordaje de la nueva Ley de Emergencia en materia de Discapacidad

En el marco del encuentro, además, se abordó la nueva Ley de Emergencia en materia de Discapacidad a nivel nacional, instancia que permitió evacuar dudas de las organizaciones presentes y analizar su impacto en el sistema de prestaciones, así como en las políticas públicas destinadas al sector.

La directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, destacó que estas mesas de trabajo se realizan el segundo jueves de cada mes y constituyen un espacio permanente de participación, diálogo y construcción colectiva de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida y el acceso a derechos de las personas con discapacidad.