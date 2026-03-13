Acreditación de la tarjeta Alimentar-Ce para celíacos

Con fondos provinciales y nacionales se ejecuta el programa Alimentar-Ce permitiendo que las personas con celiaquía que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sin cobertura social compren productos sin gluten.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el viernes 13 de marzo se realizó la acreditación de la tarjeta Alimentar-Ce, destinada a titulares del programa “Alimentar-Ce”. La acreditación se efectúa con fondos nacionales y provinciales, en el marco de las políticas de asistencia alimentaria destinadas a personas con celiaquía.

Las personas con celiaquía que forman parte de este programa pueden comprar productos sin gluten en comercios adheridos a la red bancaria Cabal, destacando que al momento de efectuar la compra deben presentar el DNI.

El programa “Alimentar-Ce”, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano en la provincia, tiene el objetivo de brindar asistencia alimentaria y asesoramiento a personas con celiaquía que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica y sin cobertura de obra social.

Estas acciones sociales se concretan en el marco de la Ley Nacional Nº 26.588, su modificatoria Ley Nacional Nº 27.196 y la Ley Provincial Nº 6.015.

La Secretaría recuerda que la tarjeta es intransferible.