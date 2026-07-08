Desarrollo Económico y Producción invita a emprendedores jujeños al Concurso Emprendimiento Argentino 2026

La convocatoria nacional permanecerá abierta hasta el 31 de julio y busca reconocer a los emprendimientos con mayor potencial de innovación y crecimiento de todo el país.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento y con el acompañamiento de la Mesa del Ecosistema Emprendedor de Jujuy, invita a emprendedores de la provincia a inscribirse en el Concurso Emprendimiento Argentino 2026, una iniciativa federal impulsada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, destinada a reconocer y potenciar los proyectos más destacados del ecosistema emprendedor argentino.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos de toda la provincia que cuenten con modelos de negocio innovadores o desarrollen soluciones basadas en tecnología e innovación científica. Quienes resulten seleccionados representarán a Jujuy en la instancia nacional del certamen, accediendo a una importante oportunidad de visibilización, vinculación y fortalecimiento de sus proyectos.

El concurso contempla dos categorías de participación:

• Emprendimientos Tradicionales con Modelo de Negocio Innovador.

• Emprendimientos Tecnológicos y de Innovación Científica.

La propuesta busca identificar, acompañar y reconocer emprendimientos con potencial de crecimiento, promoviendo la innovación, la generación de empleo y el desarrollo productivo en cada una de las provincias argentinas.

Oportunidad de crecimiento

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó, «en Jujuy tenemos un enorme talento emprendedor y queremos que cada vez más proyectos puedan trascender las fronteras de la provincia. Este concurso representa una gran oportunidad para mostrar la capacidad de innovación de nuestros emprendedores, generar nuevas redes de vinculación y acceder a herramientas que les permitan seguir creciendo. Desde el Gobierno provincial vamos a continuar acompañando a quienes apuestan por producir, innovar y generar empleo».

Los proyectos seleccionados accederán a la instancia nacional, donde podrán obtener reconocimiento institucional, participar de actividades de vinculación con referentes del ecosistema emprendedor, acceder a espacios de formación, mentorías y otros beneficios orientados a fortalecer su desarrollo.

Visibilizar el talento y el potencial jujeño

Desde la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento destacaron la importancia de que los emprendimientos jujeños aprovechen esta convocatoria nacional para visibilizar el talento, la capacidad innovadora y el potencial productivo de la provincia, consolidando su inserción en uno de los principales espacios de promoción del emprendedurismo argentino.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 31 de julio de 2026, a las 15:00 horas, y deberán realizarse de manera virtual. Las personas interesadas podrán acceder al formulario de inscripción y consultar las bases y condiciones del concurso en los siguientes enlaces:

Inscripción:

https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento/postula-tu

Más información:

https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento

Para consultas o asesoramiento sobre la convocatoria, los emprendedores de Jujuy también podrán comunicarse con la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Información de contacto

E-mail: conocimientojujuy@jujuy.gob.ar

Instagram: @sbcjujuy

WhatsApp: +54 388 4415700 https://conocimientojujuy.taplink.ws/