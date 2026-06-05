Denuncias matanza de perros en el matadero de Palma Sola

La referente de la Protectora de Animales de San Pedro de Jujuy, María Navarro, denunció públicamente la presunta matanza de perros en las instalaciones del matadero municipal de Palma Sola.

Además solicitó la intervención de las autoridades competentes para investigar los hechos y que esas muertes de animales se realizan en predios del matadero.

Según relató Navarro, la denuncia surgió luego de que una vecina de Finca Maraz se comunicara con la organización para informar la muerte de su perra de raza bull terrier, que se encontraba preñada. El hecho habría ocurrido en inmediaciones del matadero ubicado a pocos metros de la vivienda de la propietaria del animal.

La proteccionista sostuvo que existe una denuncia penal en curso y que un profesional veterinario ya realizó el correspondiente informe sobre el caso. Además, manifestó su preocupación por presuntos hechos similares que, según indicó, afectarían tanto a perros con dueño como a animales en situación de abandono.

Navarro también reclamó mayores controles sobre el funcionamiento del establecimiento y pidió la intervención de organismos provinciales vinculados a la actividad ganadera y sanitaria para verificar las condiciones del lugar.

Finalmente, la referente de la Protectora de Animales expresó su deseo de que la investigación avance y permita esclarecer lo ocurrido, evitando que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en la localidad de Palma Sola.