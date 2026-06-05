Sadir acompaño a estudiantes jujeños que se comprometieron a proteger el ambiente

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el gobernador Carlos Sadir encabezó el acto central donde alumnos de 7° grado asumieron la responsabilidad de preservar los recursos naturales de la provincia.

En una jornada marcada por el entusiasmo juvenil y la concientización ecológica, cientos de estudiantes de séptimo grado de escuelas públicas y privadas de la capital jujeña protagonizaron este 5 de junio la tradicional Promesa Ambiental. El emotivo acto central se llevó a cabo en el Multiespacio El Alto, ubicado en el barrio Alto Comedero, coincidiendo con la celebración global del Día Mundial del Ambiente.

La iniciativa, instituida de manera anual bajo el marco de la Ley Provincial N° 6.316, busca que los alumnos de los últimos años del nivel primario —y de otros trayectos educativos— asuman una responsabilidad activa en la protección del planeta, el cuidado de los recursos naturales y el impulso del desarrollo sostenible en la región.

Compromiso por la sustentabilidad

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, fue el encargado de tomar el juramento a los jóvenes. Durante su discurso, el mandatario instó a los estudiantes a convertirse en guardianes del entorno: «Se comprometen a valorar nuestro patrimonio ambiental y cultural, a preservar todas las formas de vida que habitan en nuestro suelo, y a mantener una convivencia equilibrada y responsable con nuestro ambiente», exclamó el titular del Ejecutivo provincial.

Asimismo, Sadir remarcó la importancia de adoptar hábitos diarios que impacten positivamente en el entorno, pidiéndoles «sostener prácticas respetuosas de los ecosistemas y desarrollar activamente conductas ciudadanas que tiendan a la promoción de una forma de vida sustentable».

Tras el acto oficial, el Gobernador expresó su satisfacción por el compromiso demostrado por la juventud: «Estamos muy contentos de compartir con ellos este compromiso que es por trabajar pensando en la sustentabilidad, en el cuidado y la preservación de todo lo que es nuestro patrimonio ambiental y cultural».

El encuentro reunió a cientos de alumnos de diversos establecimientos educativos de la zona. Del acto participaron también el intendente capitalino, Raúl Jorge, junto a los ministros Leandro Álvarez (Ambiente y Cambio Climático) y Daniela Teseira (Educación), cuyas carteras coordinan e impulsan de manera conjunta esta iniciativa ecológica.