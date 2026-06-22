Demorado por presentar pedido de comparendo por el delito de robo

Detectives del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, demoraron a un sujeto con pedido de comparendo por el delito de robo.

El pasado domingo en horas de la noche, en circunstancia en que el personal policial realizaba recorridos preventivos en barrio San José, diviso a una persona circundando los domicilios de la zona con claras intenciones delictivas.

Por lo que rápidamente los actuantes dieron la voz de alto policía, momento en que el individuo emprendió la huida.

No obstante, el imputado fue aprehendido realizándose así consulta con el sistema CIAC, donde se constató que el mismo presentaba vigente solicitud de paradero por comparendo por el delito de robo.

Por este motivo el sujeto fue trasladado hacia la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.