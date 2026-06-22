Argentina busca hoy el pase a la siguiente ronda frente a Austria en Dallas

La Scaloneta afronta este lunes un duelo clave por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Un triunfo le asegurará la clasificación anticipada a la siguiente fase.

La Selección Argentina volverá a presentarse este lunes 22 de junio en el Mundial 2026 cuando enfrente a Austria, desde las 14 (hora argentina), en el Dallas Stadium de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J.

Luego de un debut soñado con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Una victoria ante el seleccionado austríaco le permitirá asegurar de manera anticipada la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Austria también comenzó el torneo con una victoria al derrotar a Jordania y llega con la misma cantidad de puntos que Argentina, por lo que el encuentro definirá al líder del Grupo J.

El entrenador austríaco, Ralf Rangnick, calificó al conjunto albiceleste como uno de los mejores equipos del mundo y reconoció que sus dirigidos deberán realizar un partido casi perfecto para aspirar a un resultado positivo.

Durante la previa, Scaloni destacó el crecimiento del rival europeo y anticipó un partido intenso. El entrenador argentino también hizo referencia a las pausas de hidratación implementadas en el torneo debido a las altas temperaturas, una medida que, según explicó, modifica el desarrollo táctico de los encuentros.

Todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, quien fue la gran figura del debut con tres goles y buscará seguir ampliando su extraordinaria historia con la camiseta argentina en una nueva Copa del Mundo.

La expectativa también crece entre los miles de hinchas argentinos que llegaron a Dallas y protagonizaron un multitudinario banderazo en la antesala del compromiso, tiñendo de celeste y blanco las calles de la ciudad estadounidense.

Banderazo en Dallas antes del partido

Mientras los jugadores viajaban rumbo a Dallas, los hinchas argentinos se autoconvocaron en el centro de la ciudad para realizar un banderazo en la previa al partido con Austria.

Los fanáticos se juntaron en el Klyde Warren Park desde las 17, algunos con entradas para el encuentro de este lunes y otros con la esperanza de poder comprar su ticket.

Se espera ver un estadio repleto en Dallas para el segundo encuentro de la Albiceleste en el Mundial, donde podría asegurar su clasificación para los 16avos de final.