Daniel Scioli visitará Jujuy invitado por el senador Ezequiel Atauche

Por invitación del senador nacional y presidente del partido La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche, la provincia de Jujuy recibirá la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien participará de una intensa agenda de actividades junto a empresarios y estudiantes jujeños.

“Es un orgullo que venga a Jujuy para trabajar junto a quienes día a día aportan al crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, destacó Atauche.

En el marco de una agenda cargada de actividades, el funcionario nacional, acompañado también por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantendrá un encuentro con empresarios gastronómicos, hoteleros y viñateros en la localidad de Uquía. “El objetivo es que pueda compartir las distintas políticas públicas que se impulsan desde Nación para fortalecer y potenciar al sector turístico y productivo”, puntualizó el legislador nacional.

Posteriormente, la comitiva se trasladará hacia Humahuaca, donde junto a la Universidad Nacional de Jujuy mantendrán una reunión con alumnos de la Licenciatura en Turismo. “Que nuestros estudiantes puedan dialogar con un funcionario nacional es sumamente enriquecedor”, señaló Atauche.

Finalizando su recorrido, visitarán las instalaciones donde funcionará el hotel Amerian en la provincia. “Es importante que pueda conocer y acompañar a empresarios que trabajan diariamente por el desarrollo de Jujuy”, indicó.

Por último, Scioli recorrerá la Plaza Vilca, donde visitará una feria de artesanos locales. “Compartir con quienes trabajan para potenciar el turismo y mostrar la identidad cultural de Jujuy es la mejor manera de interiorizarse sobre la realidad y el potencial del sector”, concluyó Atauche.