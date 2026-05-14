Agenda cultural para disfrutar desde el 14 al 20 de mayo en toda la provincia

Jujuy ofrece una agenda con cine, gastronomía y museos en toda la provincia. Una invitación a disfrutar nuestra identidad cultural.

Jujuy despliega una variada agenda cultural del 14 al 20 de mayo de 2026, recorriendo toda su geografía. Con propuestas en museos, festivales gastronómicos y ciclos de cine, la programación invita a jujeños y turistas a sumergirse en la identidad provincial mediante un recorrido por nuestras raíces y expresiones artísticas regionales.

Día a día la agenda semanal

Jueves 14 de mayo

La actividad comienza en San Salvador de Jujuy con la jornada sobre «El rol de la Gastronomía en el Destino Turístico», que se llevará a cabo en el Centro de Arte Joven Andino (Alvear 534) de 09:00 a 17:00 horas. Por la tarde, a las 19:30 horas, el mismo centro cultural inaugurará la muestra pictórica «Procesos» del artista Dani Yazlle. En la región de la Puna, La Quiaca recibirá la décima primera edición del Festival Cine de las Alturas con la proyección del cortometraje «El Soldado y El Diablo» y el largometraje «Chuzalongo» en el Centro Cultural Manka Fiesta a las 19:00 horas.

Viernes 15 de mayo

El viernes, la capital ofrece una mañana dedicada a las letras con el «Desayuno Creativo» sobre Nelly Sachs, coordinado por Ildiko Nassr, en la Secretaría de Cultura y Turismo a las 09:30 horas. A las 10:30 horas, se habilitará la muestra homenaje a Héctor Aleman en la Sala de Arte Sala Silvetti. La tarde en la Plaza Vilca contará con una feria de productores de 16:00 a 20:00 horas, que incluirá las visitas de Scioli y Nai Awada. La jornada nocturna cerrará con la Gala de Danza Clásica en el Centro Cultural Éxodo Jujeño a las 20:00 horas, el espectáculo musical de Marcos Rodriguez en el Centro Cultural Hector Tizón a las 21:00 horas, y la presentación de Nico de Tracy en el Teatro Mitre a la misma hora.

En el interior, El Aguilar celebrará la trigésima segunda edición del Festival Folclórico Provincial de la Minería en el Estadio 23 de Agosto desde las 19:00 horas. Perico iniciará la cuarta edición del Festival del Disco de Arado a las 12:00 horas. Por su parte, Puesto Viejo brindará un taller de locución y producción en su Salón de Usos Múltiples a las 13:30 horas. En la Quebrada, Purmamarca proyectará cine al aire libre a las 19:30 horas, mientras que Humahuaca presentará el libro “Las aventuras de Chacha, la Cucaracha” de Silvia Lorena Cachizumba a las 20:00 horas.

Sábado 16 de mayo

El sábado, la capital se enfoca en la danza con propuestas infantiles en el Cine Teatro Municipal Select a las 16:00 y 17:00 horas. A las 17:00 horas, el profesor Andres Mauricio Gutierrez dictará un seminario de cueca en el Centro Cultural Hector Tizón, seguido por un encuentro de tango en el Centro Cultural Mirentxu a las 18:00 horas. La noche terminará con el show acústico “AD ASTRA” en el Teatro El Pasillo a las 22:30 horas. Simultáneamente, el Cine de las Alturas continuará en La Quiaca y San Pedro de Jujuy a las 19:00 horas.

Domingo 17 de mayo

Es el día de las grandes festividades populares. Monterrico celebrará sus fiestas patronales en honor a San Francisco Labrador con el solemne Tedeum y desfile cívico militar desde las 08:00 horas. Por la tarde, la Plaza El Labrador recibirá una feria artesanal con la participación de Disc Jockeys y grupos musicales a las 15:00 horas. En Perico, continuará el festival gastronómico desde temprano. El Carmen ofrecerá cine y la «Milonga de Cafrune» en la Casa de la Historia y la Cultura a partir de las 19:00 horas. En San Salvador, habrá teatro infantil y la obra «Érase una vez un lobizón» a las 21:00 horas.

Lunes 18 de mayo

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Museo El Cabildo de Jujuy ofrecerá entrada gratuita y la presentación de la Banda de Música del Regimiento de Infantería Cazadores de los Andes a las 18:00 horas. Calilegua se sumará con una exposición de artes y cultura Guaraní durante todo el día. Por su parte, Humahuaca realizará el concurso “La escarapela de tus sueños” a las 10:00 horas, y El Carmen inaugurará la exposición pictórica de Ramiro Ceballos a las 19:00 horas.

Martes 19 al Miércoles 20 de mayo

La Semana de los Museos continuará con visitas guiadas gratuitas en el Museo Juan Galo Lavalle, el Salón de la Bandera, la Posta de Hornillos en Maimará, el museo Soto Avendaño en Tilcara y el Centro de interpretación arqueológica de Barrancas. Específicamente el martes 19, Jorge Calvetti brindará la charla «Los Patriotas decididos» en El Cabildo a las 17:00 horas. Finalmente, el miércoles 20, Pompeyo Audivert dictará el seminario teatral «Volver a casa» en el Teatro El Pasillo de 19:00 a 22:30 horas.

Esta variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura en todo el territorio.