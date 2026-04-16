Dando cumplimiento a la Ley Micaela dio inicio la formación en el Servicio Penitenciario

Destinada a los agentes del Servicio Penitenciario dio inicio la formación en Ley Micaela para promover prácticas orientadas a la igualdad de derechos.

En el marco de las políticas públicas de formación continua, se llevó a cabo el inicio de la capacitación en Ley Micaela, dirigida al personal y agentes del Servicio Penitenciario con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género en el ámbito institucional.

Formación en Ley Micaela

En estos encuentros se busca incorporar herramientas teóricas y prácticas para abordar las desigualdades de género desde una mirada integra, poniendo énfasis en la importancia de comprender las relaciones de poder y los estereotipos que atraviesan las instituciones, como paso principal para prevenir situaciones de violencia por motivos de género y discriminación.

La capacitación en Ley Micaela no solo apunta a la sensibilización sino también al desarrollo de capacidades para poder actuar de manera adecuada ante situaciones de vulnerabilidad, promoviendo una transformación cultural dentro de los poderes del Estado.

Es importante recordar que la Normativa N° 27.499 estable la formación obligatoria en género y violencia de género a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La disertación estuvo a cargo de Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

Esta formación continuará con un próximo módulo donde se abordará la diversidad sexual, teniendo en cuenta la perspectiva hacia el conocimiento y respeto de las distintas identidades y orientaciones sexuales. Este enfoque permite avanzar hacia instituciones más inclusivas, capaces de garantizar derechos sin distinción.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se resaltó que estas instancias refuerzan el compromiso de seguir construyendo espacios más equitativos, donde la formación es la herramienta estratégica para la prevención y erradicación de la violencia de género.