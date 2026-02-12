Copla y tradición en Jujuy: Las comadres cantaron y bailaron en la Casa de Gobierno

Con sus cajas y saberes ancestrales, mujeres de localidades de toda la provincia de Jujuy dieron inicio al Carnaval.

Como ya es tradición, las comadres visitaron Casa de Gobierno este jueves. En el Patio de las Magnolias, coplearon, cantaron y bailaron en el marco del evento que da inicio al Carnaval, una de las fiestas más importantes para la identidad jujeña.

«Las comadres llegaron a Casa de Gobierno y llegó el Carnaval, con muchos colores, con mucha tradición, revalorizando nuestra cultura», expresó Florencia Cari, coordinadora de Artes e Industrias Culturales de la provincia.

«Convocamos a todas las comadres y copleras para hacer presente la sabiduría ancestral a través de las mujeres de todas las localidades», manifestó la funcionaria, en la previa de la visita que luego realizaron a la Legislatura de la provincia.

Cari sostuvo que las comadres «son totalmente el alma de esta fiesta» y destacó la tarea que realiza la Secretaría de Cultura «articulando con todos los municipios y comisiones municipales, con las comparsas y las confraternidades».

La cultura potencia al turismo en Jujuy

La coordinadora de Industrias Culturales afirmó que estas expresiones no son sólo la muestra de la cultura, sino que también convocan a los turistas, potenciando la actividad y con ello el crecimiento económico. «Estos colores no solo son la revalorización de la ancestralidad que traemos en la sangre todos acá los jujeños, sino que recibimos muchas visitas también», cerró.