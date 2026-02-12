Chile confirma que enviará ayuda humanitaria a Cuba

Planean hacerlo por medio de «un fondo especial», indicó el canciller chileno.

El canciller saliente de Chile, Alberto van Klaveren, confirmó este jueves que enviarán ayuda humanitaria a Cuba, en medio del recrudecimiento de medidas punitivas por parte de EE.UU. contra la isla.

«Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería: a través de un fondo especial», declaró en conferencia de prensa citada por medios locales.

Van Klaveren apuntó que están «evaluando exactamente la magnitud del aporte», que será de carácter «absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas».

«Creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana», añadió el jefe de la diplomacia chilena. En la víspera, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, dejó entrever que podrían sumarse a México.

Este jueves llegaron a las costas cubanas los buques de la Armada mexicana que trasladaron la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las presiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra La Habana se han intensificado en las últimas semanas con la abierta amenaza de sanciones a los países que envíen petróleo a la isla. Ante ese escenario, Sheinbaum se ha ofrecido como mediadora para promover un encuentro diplomático entre las partes.

(RT)