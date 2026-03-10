Contribuyentes podrán pagar impuestos municipales con Mercado Pago y acceder a descuentos

La directora de Rentas Municipales, Marcela Gómez, informó que los beneficios para el pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos estarán vigentes hasta el 31 de marzo. Los contribuyentes pueden acceder a importantes descuentos acumulables y diversas facilidades de pago, incluyendo cuotas sin interés y la nueva opción de abonar mediante Mercado Pago.

En este sentido, Gómez explicó que quienes se encuentren en condición de Buen Contribuyente pueden acceder a un 10% de descuento, al que se suma un 30% adicional para quienes opten por el pago anual del Impuesto Automotor. Además, quienes realicen la operación a través de la página web oficial rentasmunijujuy.gob.ar obtendrán un 5% extra, alcanzando hasta un 45% de descuento acumulado.

En el caso de la Tasa de Recolección de Residuos, la funcionaria indicó que también se mantienen los beneficios: 10% por Buen Contribuyente, 20% por pago anual y 5% por pago web, lo que permite alcanzar un 35% de descuento acumulado. Asimismo, señaló que los contribuyentes pueden realizar el trámite en todas las bocas de cobro que posee Rentas Municipales en distintos puntos de la ciudad, con la posibilidad de utilizar diversas tarjetas de crédito.

Respecto a las facilidades de financiación, Gómez detalló que existen acuerdos con distintas entidades financieras: “con Banco Hipotecario se puede pagar en 6 cuotas sin interés, con Tarjeta Naranja en 5 cuotas, y a través de la página web con Banco Macro en 3 cuotas sin interés”, precisó.

Todas las tarjetas con MercadoPago

Como novedad, la directora anunció que desde hoy martes 10 y hasta el 31 de marzo se habilitó también la opción de pago mediante Mercado Pago, permitiendo abonar con cualquier tarjeta de crédito en 3 o 6 cuotas sin interés. Esta modalidad alcanza tanto al pago anticipado como al resto de los tributos municipales, aunque los beneficios del programa se mantienen vigentes únicamente hasta la fecha límite establecida.

Finalmente, desde Rentas Municipales invitaron a los vecinos a aprovechar estas herramientas y facilidades que buscan acompañar la economía de los contribuyentes y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.