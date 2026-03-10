Condenado por matar a una mujer al cruzar un rio crecido en Rinconada cuando manejaba un rodado

Fue condenado e inhabilitado para conducir vehículos por cruzar un rió crecido manejando una camioneta y ocasionar la muerte de una mujer.

Un hombre, que ocasionó la muerte de una mujer mientras manejaba una camioneta y cruzó un río crecido, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitado especialmente para conducir vehículos automotores por el plazo de 5 años.

Se trata de José Luis Colqui quien fue sentenciado por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Homicidio Culposo” en perjuicio de Melina Soledad Estrada; hecho ocurrido en el cauce del río Colquimayo – Departamento Rinconada – en plena Puna jujeña.

Así lo resolvió, el pasado 4 de marzo del año en curso, el juez unipersonal con función de juicio Dr. Pablo Pullen Llermanos; quien, además, le impuso al sentenciado el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de condena.

Los hechos

Según la acusación de la Fiscalía, el 26 de enero de 2022, aproximadamente a las 16:30 horas, en la Ruta Provincial Nº 70 intersección con el río Cerro Negro, entre los parajes rurales El Morro y Cerro Negro, inmediaciones del río Colquimayo en el Departamento Rinconada, el acusado José Luis Colqui conducía una camioneta Toyota Hilux trasladando a dos hombres y una mujer, quien fue la víctima Melina Soledad Estrada.

Al llegar al lugar antes descripto, Colqui, teniendo conocimiento de las inclemencias del tiempo, la crecida abundante del río Cerro Negro, desatendió la advertencia de la víctima que le dijo que “espere un ratito”, no le importó el riesgo y la posición en espera de los demás vehículos al borde del cauce, cruzó con imprudencia el río en el vehículo manifestando “yo ya crucé hace rato”, “el río subió un poquito más”, llevando consigo a los tres ocupantes del rodado.

Apenas ingresaron al cauce de agua, la camioneta fue arrastrada por la corriente del río por más de 300 metros aproximadamente, quedando la misma en el empalme de los ríos Cerro Negro y Colquimayo.

Terceras personas lograron rescatar del río con una soga a Colqui y los otros dos hombres, mientras que la víctima, Melina Estrada, tras ser arrastrada por la corriente del río más de seis kilómetros fue hallada sin vida; siendo la causal de deceso asfixia por sumersión.

Las partes en el juicio

Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó el Dr. Fernando Alancay, en representación del Ministerio Publico de la Acusación.

La querella estuvo representada por la Dra. Rita Luciana Vilte.

En tanto, la defensa técnica del acusado estuvo a cargo del Dr. Raúl Sebastián Colqui.

Los secretarios en el juicio fueron la Dra. Celeste Fuentes y el Dr. Alejandro Castagna.

Los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema Integral de Gestión Judicial en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia; a partir de lo cual las partes podrán recurrir la misma ante una instancia superior a la del juicio.