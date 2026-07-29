Condenaron a 4 años y 9 meses de prisión de ejecución efectiva por abusar sexualmente de una menor con la que convivía

A través de un juicio abreviado, un hombre identificado como O.R. fue condenado a la pena de cuatro años y nueves meses de prisión efectiva por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple y Abuso sexual gravemente ultrajante”, por ilícitos perpetrados en perjuicio de una menor de edad en San Salvador de Jujuy.

La condena fue impuesta en el marco de un juicio abreviado, en el que el tribunal aprobó el acuerdo alcanzado entre la representante del Ministerio Público de la Acusación, la fiscal Dra. Maria Emilia Curtem Haquim; y el acusado, junto con su defensora, la Dra. Florencia Quintar del Ministerio Público de la Defensa.

La homologación del acuerdo fue realizada por el Tribunal con función de Juicio, integrado por las Dras. María del Rosario Hinojo – presidenta de trámite-, Pilar Medina y Carolina Pérez Rojas; con secretaría a cargo de la Dra. Luciana Mallagray, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Las magistradas además autorizaron que se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual; y su traslado y alojamiento del condenado al Servicio Penitenciario de la Provincia el 30 de julio de 2026.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.

Los Hechos

Según la requisitoria fiscal, O.R. fue condenado por dos hechos ocurridos en un domicilio de San Salvador de Jujuy.

El primero, tuvo lugar entre el 14 de diciembre de 2021 y 13 de diciembre de 2024, cuando la niña tenía entre 5 y 7 años de edad, y se encontraba en el baño del domicilio en el que convivía junto al imputado O.R, momento en que el hombre aprovechó para cometer los abusos.

El segundo hecho ocurrió entre el 14 de diciembre de 2021 y 13 de diciembre de 2024, cuando la niña tenía entre 5 y 7 años de edad, y se encontraba en el domicilio en el que convivía con el imputado, oportunidad en la que el O.R. ingresó a la habitación de la menor y aprovechando que otros familiares no estaban presentes y que la niña se encontraba sola, perpetró nuevamente los abusos.