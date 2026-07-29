Autoridades provinciales acompañaron un nuevo acto por la Semana de la Policía

La ceremonia reafirmó el respaldo institucional al trabajo que desarrolla la fuerza y formó parte del cronograma de actividades previsto en vísperas del acto central del próximo 1 de agosto.

En el marco de las actividades conmemorativas por el 181. aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy, se realizó en la explanada de la Casa de Gobierno el tradicional acto de izamiento de las enseñas patrias, correspondiente al tercer día de la Semana de la Policía, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, junto al vicegobernador Alberto Bernis y el jefe de la Policía de la Provincia, Crio. Gral. Joaquín Carrillo.

Participaron del acto el diputado provincial Mario Lobo y miembros de la fuerza provincial, entre ellos integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y agentes.

Durante el acto se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil. Posteriormente, las autoridades, efectivos policiales y público presente entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, el vicario general de la Diócesis de Jujuy y capellán de la Policía de Jujuy, monseñor Víctor Achura, realizó una invocación religiosa.

Luego de la ceremonia, el vicegobernador Alberto Bernis destacó que acompañó al gobernador Carlos Sadir, al jefe de la Policía, Crio. Gral. Joaquín Carrillo, y a toda la fuerza en una semana de especial significado para la institución. En ese marco, sostuvo que este tipo de actos institucionales, como el izamiento de la bandera, reflejan el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, señaló que la gestión provincial trabaja para mejorar las condiciones del personal policial, tanto de quienes se encuentran en actividad como de los efectivos retirados, y para fortalecer el Instituto Universitario de Seguridad Pública con el objetivo de formar nuevos cuadros que permitan brindar una mayor seguridad a la población.

En ese sentido, consideró que estas ceremonias contribuyen a afianzar el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Policía de la Provincia, fortaleciendo una acción coordinada en favor de la seguridad de los jujeños.

Consultado sobre la participación de la comunidad en las actividades organizadas durante la Semana de la Policía, Bernis remarcó que uno de los ejes fundamentales del proyecto de gobierno es profundizar el vínculo entre las instituciones y la sociedad. Explicó que, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, se desarrolla un trabajo permanente con centros vecinales, clubes y vecinos para abordar de manera conjunta distintas problemáticas sociales que, en muchos casos, terminan generando situaciones de inseguridad.

Finalmente, sostuvo que aún queda mucho por hacer, pero subrayó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de encuentro institucional, ya que permiten consolidar la unidad de acción entre el Gobierno provincial y la Policía de la Provincia.

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia, Crio. Gral. Joaquín Carrillo, señaló que el izamiento de las enseñas patrias formó parte de la agenda organizada con motivo del 181. aniversario de la institución y agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales, en una jornada previa a los actos centrales del 1 de agosto.

Carrillo destacó que durante la Semana de la Policía se desarrollan diversas actividades culturales, deportivas, jornadas inclusivas y propuestas de acercamiento con niños, jóvenes y adolescentes, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

En ese contexto, afirmó que resulta fundamental consolidar los lazos interinstitucionales y el contacto permanente con la sociedad. Explicó que estas iniciativas permiten mostrar a la ciudadanía las capacidades, técnicas, tácticas, tecnologías y herramientas con las que cuenta la fuerza para brindar un mejor servicio y continuar fortaleciendo la confianza de la comunidad en la institución.

Finalmente, informó que las actividades continuarán con la misa de acción de gracias, prevista para este jueves a las 8.30 en la iglesia San Francisco. En tanto, el 1 de agosto se realizará el acto central en Ciudad Cultural, seguido del tradicional desfile cívicomilitar, con el que culminarán las celebraciones por los 181 años de la Policía de la Provincia de Jujuy.