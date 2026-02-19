Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar Sexualmente de la sobrina de su pareja

Un hombre identificado como S.E.L. fue condenado a la pena de 12 años de prisión por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos) y “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometidos con aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima (dos hechos) todos en concurso real”, ilícitos ocurridos en San Salvador de Jujuy.

El veredicto condenatorio fue emitido ayer, 18 de febrero, por los Jueces con Función de Juicio Dres. Luis Ernesto Kamada – presidente de trámite-, Mario Ramón Puig y Dra. María Margarita Nallar; con la asistencia del actuario Dr. Jorge Rodríguez.

Los jueces ordenaron, una vez firme la sentencia, la detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial a los fines del cumplimiento de la pena.

Asimismo, dispusieron la obtención de los perfiles genéticos de S.E.L. a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Los magistrados resolvieron también sobreseer por prescripción de la acción penal al enjuiciado respecto de otros dos hechos de abuso sexual por los que fue acusado desde la investigación penal preparatoria.

Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó la Dra. María Emilia Curten Haquim, mientras que la querella fue representada por el Dra. Natacha María Freijo.

La defensa técnica del imputado S.E.L. fue ejercida por el Dra. Sara Cabezas.

Hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los hechos por los que fue condenado S.E.L. ocurrieron en una vivienda del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy, donde la víctima, una niña, convivía con su tía y el acusado, pareja de la mujer.

El imputado, aprovechando diferentes ocasiones en las que se encontraba a solas con la menor, abusaba sexualmente de ella.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.