Asumió el nuevo rector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy

El licenciado Javier Leonardo Ahumada fue designado rector de la institución universitaria de la fuerza. El vicegobernador y el secretario de Seguridad encabezaron el acto de asunción.

El secretario de Seguridad a cargo del ministerio, Juan Manuel Pulleiro, oficializó este jueves 19 de febrero a Javier Leonardo Ahumada como nuevo rector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy (IUPS).

Del acto participaron diversas autoridades, entre ellas el vicegobernador Alberto Bernis, quien destacó la importancia de la institución en la sociedad, por la labor que realiza puertas adentro como así también para el bien común. Además, subrayó el apoyo del Gobierno de Jujuy para la nueva gestión.

Tras la toma de juramento al nuevo rector, Pulleiro valoró el fuerte compromiso de la institución al formar profesionales íntegros que posteriormente prestan servicio a la ciudadanía. Asimismo, precisó que la seguridad es uno de los ejes primordiales de la gestión del gobernador Carlos Sadir, por lo que el IUPS tiene la responsabilidad de continuar difundiendo sus valores en todos y cada uno de los miembros que la conforman.

Por su parte, el flamante rector afirmó: “asumo el compromiso de honrar este camino y proyectarlo hacia el futuro, consolidando el desarrollo académico y formativo de esta casa de estudios, estratégica para la seguridad y la educación superior. Creo firmemente que el conocimiento, la formación ética y la calidad humana son las herramientas más poderosas para construir sociedades más justas y seguras”.

Ahumada detalló en qué se basa la identidad de la institución: “se sustenta en la integración entre formación académica universitaria e instrucción disciplinaria. En este marco, priorizaremos la articulación entre teoría y práctica, entendiendo que el saber se consolida en la experiencia y se proyecta como servicio responsable a la comunidad”.

De esta manera se asegura la continuidad y cumplimiento de los objetivos académicos de la institución y el fortalecimiento de sus valores.

Nuevo rector del IUPS

El flamante titular de la institución educativa cuenta con una trayectoria de más de 18 años en el ámbito educativo donde se desempeñó como docente en los cuatro niveles, siendo en el nivel superior y universitario donde asesoró y coordinó equipos técnicos.

Mientras que su paso a nivel nacional fue en diferentes Coordinaciones Técnicas del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ahumada posee trayectoria en el IUPS desde su transformación, desempeñándose como responsable del Departamento de Comunicaciones Institucionales, rol que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento académico, administrativo y organizacional de la institución.

Es Licenciado en Educación y cuenta con una sólida formación académica. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa que le permite dar sustento al proyecto que lidera basado en el Modelo NeuroTecnoPedagógico, posee diversas especializaciones y estudios de posgrado realizados en el extranjero.

También se desempeñó como miembro activo de una organización sin fines de lucro y fue gestor ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para proyectos de fortalecimientos municipales.

En el marco de su trayectoria social y en educación, Ahumada fue distinguido en diversas ocasiones, fue declarado ciudadano ilustre por el cuerpo del Concejo Deliberante de la ciudad de Palpalá, recibió el premio Madre Teresa de Calcuta y reconocido por el premio Inty Kay.

Su trayectoria representa una apuesta por una gestión con fuerte base pedagógica y una visión estratégica en la formación universitaria fortaleciendo el compromiso ético, profesional y social de quienes se forman en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad.