Condenado a 4 años y 10 meses de prisión efectiva por tentativa de homicidio en Palpalá

En un Juicio Abreviado, un hombre identificado como Joaquín Aldo Benencia fue condenado a la pena de 4 años y 10 meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Homicidio Simple en grado de tentativa (dos hechos), robo simple, amenazas (dos hechos) en concurso real”, hechos ocurridos en la localidad de Palpalá y San Salvador de Jujuy.

La sentencia, fue dictaminada días pasados por el juez penal con funciones de juicio unipersonal Dr. Alejandro Máximo Gloss, con la asistencia del secretario Dr. Ricardo Almaraz. Además, el magistrado, ordenó el traslado del condenado en el Servicio Penitenciario provincial.

Hechos

Según la acusación de la Fiscalía, Benencia fue juzgado por varios ilícitos ocurridos entre septiembre del año 2024 y mayo 2026, en el barrio San José de Palpalá y en Asentamiento 4 de agosto del barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

De acuerdo a la cronología de los hechos, el 7 de septiembre del 2024, aproximadamente entre las 18:30 y las 20 horas, en el barrio Alto Comedero cuando el imputado se encontraba junto a las víctimas Leandro Abel Castro, Marcos Sajama, Nicolás Puca y otra persona cuya identidad no se pudo determinar, en aparente estado de ebriedad y/o bajo los efectos de estupefacientes.

En esas circunstancias, fue que luego de agredirse mutuamente con una persona desconocida de sexo masculino, Benencia empezó a increpar y amenazar a las víctimas, manifestándoles “los voy a matar a todos, los voy a cagar a tiros”, para luego retirarse del lugar.

Posteriormente, el acusado se dirigió al domicilio de Leandro Abel Castro, ubicado en el referido barrio, donde procedió a amenazarlo en presencia de un familiar de la víctima, retirándose luego del lugar.

El siguiente hecho, tuvo lugar el día 19 de mayo, aproximadamente a las 15 horas, ocasión en que la víctima, Kevin Leonel Mamani quien además es medio hermano de Benencia, se encontraba en el baño de su vivienda, ubicada en el barrio San José de la ciudad de Palpalá.

En ese momento, el acusado ingreso de manera repentina y sin mediar palabras comenzó a atacar a la víctima con golpes de puño, quien intentaba defenderse hasta que el agresor salió del baño para buscar de un cuchillo.

Seguidamente, Benencia atacó a Mamaní lanzándole puntazos al cuerpo que le ocasionaron lesiones en el brazo y torso con intenciones de terminar con su vida.

Debido a esta situación, la pareja de la víctima salió a pedir ayuda a los gritos lo que permitió a la víctima poder escapar, ya que el atacante se distrajo, y pudo salir de la vivienda para desvanecerse a las dos cuadras por las heridas.

Posteriormente, el imputado se dirigió a la casa de su otra hermana, Fátima Rocío Cari, a metros de la casa de Mamaní, encontrándola en la vereda debido a los gritos de la gente, abalanzándose sobre esta diciéndole “Ahora es tu turno”, y con un cuchillo comenzó a apuñalarla en distintas partes de cuerpo provocándole heridas cortantes, logrando luego correr hacia donde estaba la gente para evitar que continuara apuñalándola.

Ante esta situación, uno de los efectivos que se encontraban asistiendo a Mamani acudió, y a pesar de que imputado esgrimía el cuchillo contra el personal logró reducirlo”.

El último hecho ocurrido el 19 de mayo del 2026, aproximadamente a las 18:30 horas, en el domicilio de Mariana Soledad Choque, ubicado en el barrio Alto Comedero, donde Benencia procedió a ingresar aprovechando que sus moradores no estaban, forzando la puerta de ingreso con un golpe y del interior sustrajo dos garrafas de 10kg para luego darse a la fuga.

Juicio Abreviado

Joaquín Aldo Benencia fue juzgado mediante la modalidad de Juicio Abreviado, tras hacer lugar el juez al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación Dra. María Laura Calderón y el acusado junto a su abogado defensor, Dr. Roberto Savio del Ministerio Público de la Defensa, en los términos previstos por el Art. 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Las partes en el juicio quedaron notificadas tanto de los fundamentos de la sentencia como del veredicto.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.