Alto Comedero: Avanzan las obras de puentes alcantarilla en cuatro puntos estratégicos

Las obras se ejecutan desde Infraestructura en la franja Oeste de Alto Comedero, conectando al menos 6 sectores. Tienen avances de entre el 35% y el 50%.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), avanza en las obras de construcción de cuatro puentes alcantarilla que permitirán optimizar el escurrimiento de aguas pluviales, fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad y la seguridad para vecinos de Alto Comedero.

Las obras se desarrollan de manera simultánea sobre cuatro puntos:

En la continuación de calle Ovejería, a la altura de Aires del Alto;

En avenida Tupac Amaru, en Remanente 1;

Sobre avenida Fray Salvador Sargenti, en el sector de 47 Hectáreas- 150 Hectáreas; y

Sobre avenida Ana María Narriondo, también en el sector de 47 Hectáreas.

Al presente, fueron completadas las etapas de replanteo, movimiento de suelo y preparación de las bases para la ejecución de las estructuras de hormigón.

Obras que unen: puentes para Aires del Alto, Tupac Amaru y Remanente 1

En la continuación de calle Ovejería, sector Aires del Alto – Tupac Amaru (Etapa 6), las obras registran un 50% de avance. Luego del replanteo y del movimiento de suelo, se ejecutó el recambio del terreno mediante la remoción de una capa de 50 centímetros, su compactación y el relleno con dos capas de 15 centímetros de aluvión fino compactado.

Posteriormente se construyó el hormigón de limpieza sobre una superficie de 17 por 5 metros y se avanzó con el armado y hormigonado de la platea, para la cual se utilizaron 17 metros cúbicos de hormigón. Actualmente se realizan las tareas de encofrado de los tabiques, como paso previo a su hormigonado.

En la avenida Tupac Amaru – Sector Remanente 1, la obra también alcanzó un 50% de ejecución. Allí, completaron los trabajos de preparación del terreno y del asiento de la estructura, incluyendo el recambio y compactación del suelo, la ejecución del hormigón de limpieza sobre una superficie de 44 por 5 metros y el armado de la platea y de los tabiques laterales e interiores. La platea ya fue hormigonada con un volumen de 44 metros cúbicos y actualmente se trabaja en el encofrado de los tabiques.

En 47 Hectáreas, 150 Hectáreas, 10 Hectáreas y sectores lindantes

Por su parte, la intervención sobre la avenida Fray Salvador Sargenti, que vincula los sectores 47 Hectáreas y 150 Hectáreas, presenta un 40% de avance.

Además de las tareas de preparación del terreno y ejecución del hormigón de limpieza para el puente alcantarilla, se realizaron el replanteo de niveles y pendientes y la remoción del suelo destinada al recambio de la futura calzada. En esta etapa continúan el armado de las estructuras y los trabajos de encofrado para iniciar posteriormente la ejecución del pavimento.

Finalmente, sobre la avenida Ana María Narriondo, en el sector 47 Hectáreas, la obra registra un 35% de ejecución. Aquí, continúan con el armado de las estructuras de hierro y la preparación de la calzada, mientras que los equipos realizan la colocación de la armadura sobre el hormigón de limpieza, etapa previa al hormigonado.