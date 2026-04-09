Con uno menos, River arrancó la Copa Sudamericana con un empate ante Blooming

El equipo dirigido por Coudet igualó 1-1 con gol de Sebastián Driussi. Martínez Quarta fue expulsado a los dos minutos.

River Plate no pudo y empató ante Blooming de Bolivia en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, una competición que el club de Núñez no disputaba hace 11 años.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet igualó 1-1 con gol de Sebastián Driussi. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los dos minutos.

Para el conjunto local empató el partido el delantero Anthony Vásquez en el comienzo de la segunda parte.

El primer intento fue del conjunto boliviano, con un remate lejano y cruzado del extremo Miguel Villarroel, que salió ancho por el palo derecho del arquero Santiago Beltrán.

El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.

River tuvo su primer acercamiento a los 27 minutos, con un doble cabezazo en el área, siendo el último de ellos del delantero Facundo Colidio, que hubiera terminado en un buen centro al segundo palo pero fue cortado por el arquero Braulio Uraezaña.

A los 29 minutos, un tiro libre lejano del volante Moisés Villarroel buscaba el palo derecho de Beltrán, a media altura, aunque el guardameta reaccionó a tiempo para desviar un remate seco.

El “Millonario” se puso en ventaja a los 34 minutos de la primera etapa, con un gran centro pinchado al segundo palo del defensor Fabricio Bustos para el disparo de volea de Sebastián Driussi, que dio en el palo izquierdo del arquero y entró.

Blooming igualó a los siete minutos de la segunda parte, cuando Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido apenas desviado por Beltrán, en un intento de despeje.

A los 13 minutos, una salida defectuosa del arquero del conjunto boliviano para despejar de cabeza afuera del área le dejó la pelota a Colidio, que erró su remate ante el arco libre por el primer palo, desde varios metros atrás del borde del área.

Moisés Villarroel tuvo una nueva llegada de peligro mediante la pelota parada a los 18 minutos, con un zurdazo que bordeó la barrera y buscó el poste derecho del arquero de River, que detuvo el disparo sin dar rebote.

En la próxima fecha, el “Millonario” recibirá a Carabobo de Venezuela en el Monumental, el miércoles 15 de abril a las 21:30, mientras que Blooming será visitante de Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 16, en el mismo horario. (Cadena3)