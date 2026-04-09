Carlos Sadir se reunió con el ministro del Interior de la Nación

El gobernador de Jujuy planteó ante Diego Santilli la necesidad de decisiones y soluciones urgentes para la provincia y su gente.

El gobernador Carlos Sadir concretó una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. En el encuentro, el mandatario planteó «las principales preocupaciones que hoy atraviesa Jujuy».

Entre las temáticas abordadas se encuentran «la crisis de la microeconomía, con caída de la actividad y pérdida de puestos de trabajo en el sector privado».

A ello se suma «la caída sostenida de la coparticipación federal, que significa menos recursos clave para sostener servicios y obras públicas». Además «del deterioro de las rutas nacionales por la falta de obras».

Asimismo, «abordamos la agenda legislativa nacional y los proyectos que se van a tratar los próximos meses», expresó el gobernador sobre la agenda del encuentro.

«Jujuy necesita decisiones urgentes. Por eso, a través del diálogo, buscamos dar soluciones que atiendan las necesidades de la gente», expuso Sadir por último.