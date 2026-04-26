Con las manos en la olla: Pareja demorada cuando huía con un anafe robado

Una pareja fue detenida durante la madrugada de este domingo tras ser detectada por las cámaras de seguridad del 911, transportando elementos de dudosa procedencia.

El Centro de Monitoreo alertó sobre un hombre y una mujer que caminaban por la avenida Éxodo con una bolsa arpillera amarilla de gran tamaño, dirigiéndose hacia la pasarela del barrio Mariano Moreno.

​Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorro 2) interceptaron a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial intentaron descartar el bulto y darse a la fuga.

Tras ser capturados a los pocos metros, los agentes constataron que trasladaban un anafe de una hornalla, una bandeja y una olla con restos de aceite, objetos de los cuales no pudieron justificar su propiedad.

​Con la colaboración de personal de Infantería, los demorados, ambos con domicilio en el barrio Mariano Moreno, fueron trasladados a la Seccional 2da.

Los elementos quedaron bajo secuestro preventivo mientras se investiga su origen ilícito, destacando una vez más la efectividad del patrullaje de civil para frustrar el traslado de objetos robados en plena vía pública.