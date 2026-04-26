Alto Comedero: Policías evitaron que una vivienda se incendie por una garrafa en llamas

​Efectivos del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional 7, protagonizaron un rescate este sábado en el sector de la 5ta Etapa del barrio Tupac Amaru.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando el personal que patrullaba en el móvil Halcón 18 fue alertado por una vecina que pedía auxilio desesperadamente tras prenderse fuego su garrafa.

​Ante el peligro inminente de explosión y propagación del fuego en el domicilio de la Manzana AP 23, el Jefe de Cuadrante, Comisario Armando Carrillo, junto al Sargento Ayudante Edgardo Jurado, que recorrían por el sector, intervinieron de forma inmediata.

Con un rápido accionar, los uniformados lograron sofocar el principio de incendio y desconectar el envase de gas, poniendo a salvo la integridad de la propietaria y su vivienda.

​La vecina agradeció profundamente la valentía de los efectivos, quienes no dudaron en actuar para controlar la situación antes de que se lamentaran daños mayores.

De esta forma este procedimiento resalta la importancia de los recorridos de prevención en los sectores más alejados de Alto Comedero, brindando asistencia inmediata ante cualquier emergencia.