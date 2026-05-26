Con agenda centrada en tecnología, infraestructura y formación profesional, el Colegio de Ingenieros inicia el Mes de la Ingeniería

Del 5 al 23 de junio se desarrollará una programación con actividades académicas, ambientales, institucionales y recreativas destinadas a fortalecer el vínculo entre la ingeniería y la comunidad.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy presentó oficialmente el programa de actividades por el Mes de la Ingeniería 2026, una propuesta que reunirá jornadas de capacitación, espacios de actualización profesional, actividades recreativas y acciones de compromiso social.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Colegio, Ing. Sergio Aramayo, junto a la presidente del Centro de Ingenieros, Ing. Luciana Garzón, y la presidente de la Comisión de Jóvenes Ingenieros, Ing. Diana Sandoval.

La programación comenzará el 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, con actividades en el Centro de Ingenieros de San Pablo de Reyes orientadas a promover el cuidado ambiental y la participación de jóvenes y niños.

“Queremos mostrar el trabajo que realizan las distintas ramas de la ingeniería y acercar a la sociedad el impacto que tiene nuestra profesión en la vida cotidiana y en el crecimiento de Jujuy”, expresó Aramayo.

La agenda incluirá capacitaciones técnicas, conferencias sobre innovación y nuevas tecnologías, espacios de análisis sobre transformación digital y encuentros vinculados al rol de la ingeniería en la gestión pública y el desarrollo territorial.

Entre las actividades destacadas se encuentra la inauguración de la Plazoleta “Ing. Luis Mas”, ubicada en barrio Norte, además de jornadas deportivas, el tradicional chocolate por el Día de la Ingeniería y la cena anual del Colegio, que este año tendrá una modalidad renovada y pondrá en valor el Centro de Ingenieros de San Pablo de Reyes, con una propuesta orientada a recuperar el sentido de pertenencia y el encuentro entre generaciones de profesionales.

El programa finalizará el 23 de junio con las actividades por el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una jornada destinada a visibilizar el crecimiento y la participación femenina dentro del ámbito profesional.