Cañeros realizaron una jornada informativa prezafra

La jornada se llevó a cabo recientemente en la sede de la entidad en la ciudad de San Pedro de Jujuy y contó con la presencia de una gran convocatoria de productores cañeros de ambas provincias.

De cara al inicio de la presente zafra, la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, realizó una jornada informativa prezafra donde se dieron a conocer los resultados de la campaña anterior y las perspectivas para el 2026, entre otros temas vinculados al desarrollo de la actividad.

Durante el encuentro, el equipo técnico de la UCIJS, realizó en primer lugar un informe sobre el balance de la campaña 2025 que fue considerada positiva porque permitió estabilizar el mercado, expandir el perfil exportador y consolidar la producción bioetanol.

Luego se dio a conocer las perspectivas de la zafra 2026 que dará inicio a fines de este mes. En este sentido señalaron que la producción presenta un buen desarrollo y rendimiento de sus cañaverales.

También abordaron temas vinculados a la actividad, como la importancia de fortalecer la maquila y la renovación de los cañaverales para asegurar la sostenibilidad de la producción.

Asimismo dieron a conocer: cómo se desarrolla la curva de maduración, del rendimiento y el trash, y cómo influyen en la producción final de azúcar.

Por último, anunciaron que los productores podrán realizar un pre control químico de su producción en el laboratorio de la UCIJS, y que se intensificará el control químico de la cosecha en los ingenios.