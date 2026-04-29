Comienzan las inscripciones para las residencias jujeñas en Ciencias de la Salud 2026

Los postulantes podrán registrarse de manera presencial del 4 al 15 de mayo. Jujuy dispone de cupos en 29 especialidades distribuidas en 6 sedes de formación.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en el marco de la convocatoria 2026, desde el lunes 4 al viernes 15 de mayo se llevarán adelante las inscripciones presenciales para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales, de importancia clave para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

“Este año contamos con 86 cupos de las distintas especialidades y para esta cohorte, el examen se integrará en todos sus aspectos desde nuestra área y desde la Dirección Provincial de Capital Humano. Esta instancia que anteriormente se rendía a nivel nacional, a partir de este año depende de cada provincia tanto en la realización, fiscalización y corrección en el proceso de ingreso de los postulantes a las residencias”, explicó Juan Manuel Silva, subdirector Provincial de Formación y Capacitación de la cartera sanitaria.

“Otra particularidad en la convocatoria 2026 es la modalidad del examen. En años anteriores, se rendía y se orientaba el examen hacia la especialidad determinando cupos según examen. Este año, se rinden tres ramas generales que son medicina, enfermería y bioquímica, estableciendo un único orden de mérito por lo cual los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje, tratando de cubrir la mayoría de las vacantes”, remarcó.

Formación integral de posgrado y capacitación progresiva e intensiva en servicio

“La característica principal de este sistema de formación y de especialización de los jóvenes profesionales en ciencias de la salud es que el ciclo se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se efectúan en simultáneo con acompañamiento de los equipos coordinadores docentes en las sedes formativas del sistema público. Así, el perfeccionamiento se realiza en campo y con la práctica, guiados con docentes expertos y con un nivel de progresividad que va a permitir al final de la residencia, contar con el título de especialista en la rama correspondiente”, agregó Silva.

La formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas se lleva adelante con carácter remunerado, renovación anual y dedicación exclusiva mientras “cuenta con modalidad de rotaciones electivas o programadas; esto significa que, con un avance importante en la formación, los profesionales deben cumplir con tareas de campo y/o experimentación en distintos centros asistenciales públicos de la provincia o incluso en distintos puntos del país”, detalló.

Residencias en Ciencias de la Salud: oferta de formación

El presente ciclo formativo incluye las siguientes especialidades:

Hospital Materno Infantil

• Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica

• Enfermería Neonatal

• Tocoginecología

• Pediatría

• Neonatología Articulada

• Neonatología Post Básica

• Cirugía Infantil

Hospital Pablo Soria

• Clínica Médica

• Anestesiología

• Anatomía Patológica

• Bioquímica Clínica

• Cirugía General

• Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto

• Ortopedia y Traumatología

• Cardiología

• Terapia Intensiva Adultos

Hospital Pablo Soria/SAME 107

• Emergentología

Hospital San Roque

• Medicina General y/o Familiar

• Clínica Médica

• Infectología y/o Medicina Tropical

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

• Psiquiatría – RISAM

• Psicología – RISAM

• Trabajo Social – RISAM

• Educación para la Salud – RISAM

• Enfermería – RISAM

• Comunicación Social – RISAM

• Terapia Ocupacional – RISAM

• Musicoterapia – RISAM

Departamento SUNIBROM

• Bioquímica Bromatológica

Cronograma de Ingreso Residencias 2026

• Inscripción presencial: 4 al 15 de mayo de 2026

• Examen Único Provincial: 1 de julio de 2026

• Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026

• Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026

• Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026

• Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026

• Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026

• Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026

Requisitos de inscripción

• Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción)

• Para Residencias Básicas: deberá contar al momento de la selección con no más de cinco (5) años de obtenido el título habilitante

• Para especialidades Post Básicas: el límite de año de egreso es de nueve (9) años

Documentación a presentar (Original y copia)

• Carpeta colgante

• Planilla de inscripción provincial

• Fotocopia de DNI – anverso y reverso

• Constancia de CUIL

• Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite

– Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder

– Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera

• Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos

• Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales – Actualizado (6 meses)

• Declaración Jurada de situación laboral

• Currículum Vitae, en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel

– Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.

La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.

Consultas e inscripción

Los interesados, podrán solicitar información en:

• Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias

• Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso

• Correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com

• Contacto Telefónico: (0388) 4245500 – Interno 5518

La inscripción de postulantes se realiza en:

• Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy – Ministerio de Salud de Jujuy – Subdirección Provincial de Formación y Capacitación – Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.