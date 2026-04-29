Comienzan las inscripciones para las residencias jujeñas en Ciencias de la Salud 2026

Los postulantes podrán registrarse de manera presencial del 4 al 15 de mayo. Jujuy dispone de cupos en 29 especialidades distribuidas en 6 sedes de formación.
El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en el marco de la convocatoria 2026, desde el lunes 4 al viernes 15 de mayo se llevarán adelante las inscripciones presenciales para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales, de importancia clave para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.
“Este año contamos con 86 cupos de las distintas especialidades y para esta cohorte, el examen se integrará en todos sus aspectos desde nuestra área y desde la Dirección Provincial de Capital Humano. Esta instancia que anteriormente se rendía a nivel nacional, a partir de este año depende de cada provincia tanto en la realización, fiscalización y corrección en el proceso de ingreso de los postulantes a las residencias”, explicó Juan Manuel Silva, subdirector Provincial de Formación y Capacitación de la cartera sanitaria.
“Otra particularidad en la convocatoria 2026 es la modalidad del examen. En años anteriores, se rendía y se orientaba el examen hacia la especialidad determinando cupos según examen. Este año, se rinden tres ramas generales que son medicina, enfermería y bioquímica, estableciendo un único orden de mérito por lo cual los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje, tratando de cubrir la mayoría de las vacantes”, remarcó.
Formación integral de posgrado y capacitación progresiva e intensiva en servicio
“La característica principal de este sistema de formación y de especialización de los jóvenes profesionales en ciencias de la salud es que el ciclo se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se efectúan en simultáneo con acompañamiento de los equipos coordinadores docentes en las sedes formativas del sistema público. Así, el perfeccionamiento se realiza en campo y con la práctica, guiados con docentes expertos y con un nivel de progresividad que va a permitir al final de la residencia, contar con el título de especialista en la rama correspondiente”, agregó Silva.
La formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas se lleva adelante con carácter remunerado, renovación anual y dedicación exclusiva mientras “cuenta con modalidad de rotaciones electivas o programadas; esto significa que, con un avance importante en la formación, los profesionales deben cumplir con tareas de campo y/o experimentación en distintos centros asistenciales públicos de la provincia o incluso en distintos puntos del país”, detalló.
Residencias en Ciencias de la Salud: oferta de formación
El presente ciclo formativo incluye las siguientes especialidades:
Hospital Materno Infantil
• Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica
• Enfermería Neonatal
• Tocoginecología
• Pediatría
• Neonatología Articulada
• Neonatología Post Básica
• Cirugía Infantil
Hospital Pablo Soria
• Clínica Médica
• Anestesiología
• Anatomía Patológica
• Bioquímica Clínica
• Cirugía General
• Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto
• Ortopedia y Traumatología
• Cardiología
• Terapia Intensiva Adultos
Hospital Pablo Soria/SAME 107
• Emergentología
Hospital San Roque
• Medicina General y/o Familiar
• Clínica Médica
• Infectología y/o Medicina Tropical
Hospital Dr. Néstor Sequeiros
• Psiquiatría – RISAM
• Psicología – RISAM
• Trabajo Social – RISAM
• Educación para la Salud – RISAM
• Enfermería – RISAM
• Comunicación Social – RISAM
• Terapia Ocupacional – RISAM
• Musicoterapia – RISAM
Departamento SUNIBROM
• Bioquímica Bromatológica
Cronograma de Ingreso Residencias 2026
• Inscripción presencial: 4 al 15 de mayo de 2026
• Examen Único Provincial: 1 de julio de 2026
• Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026
• Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026
• Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026
• Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026
• Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026
• Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026
Requisitos de inscripción
• Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción)
• Para Residencias Básicas: deberá contar al momento de la selección con no más de cinco (5) años de obtenido el título habilitante
• Para especialidades Post Básicas: el límite de año de egreso es de nueve (9) años
Documentación a presentar (Original y copia)
• Carpeta colgante
• Planilla de inscripción provincial
• Fotocopia de DNI – anverso y reverso
• Constancia de CUIL
• Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite
– Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder
– Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera
• Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos
• Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales – Actualizado (6 meses)
• Declaración Jurada de situación laboral
• Currículum Vitae, en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel
– Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.
La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.
Consultas e inscripción
Los interesados, podrán solicitar información en:
• Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias
• Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso
• Correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com
• Contacto Telefónico: (0388) 4245500 – Interno 5518
La inscripción de postulantes se realiza en:
• Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy – Ministerio de Salud de Jujuy – Subdirección Provincial de Formación y Capacitación – Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.