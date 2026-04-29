Brindaran una jornada de concientización sobre celiaquía abierta en el Cine Teatro Municipal Select

La Municipalidad, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, en el marco del Programa Salud y Calidad de Vida, invita a vecinos y vecinas a participar de la Jornada de Sensibilización en Celiaquía “Saber Para Incluir”, una propuesta destinada a promover el conocimiento, la concientización y la inclusión.

El encuentro tiene como objetivo principal brindar herramientas para comprender la condición celíaca, destacando que no se trata únicamente de una alimentación libre de gluten, sino de la necesidad de construir una comunidad informada, empática y preparada para acompañar.

Durante la jornada, los asistentes podrán interiorizarse sobre la importancia del diagnóstico temprano, así como también conocer las claves fundamentales para evitar la contaminación cruzada, uno de los principales desafíos en la vida cotidiana de las personas con celiaquía.

La actividad se realizará el miércoles 6 de mayo, de 9:00 a 12:30 horas, en el Cine Teatro Municipal Select, con entrada libre y gratuita. El evento contará con charlas a cargo de especialistas, espacios de intercambio, stands informativos y exhibición de productos aptos, además de la entrega de herramientas prácticas para su aplicación tanto en el hogar como en instituciones.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y aprendizaje colectivo, promoviendo entornos más seguros e inclusivos para toda la comunidad.

Bajo el lema “Saber para incluir”, la jornada busca fortalecer el compromiso social con la salud y la calidad de vida, invitando a todos a ser parte activa en la construcción de una ciudad más consciente e inclusiva.