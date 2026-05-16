Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 16 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de mayo, la temperatura rondará entre los 9 y 20 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 16 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 73 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.