Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 26 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de marzo, la temperatura rondará entre los 15 y 22 grados. El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 26 de marzo el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre los 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 70 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.