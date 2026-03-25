Alerta amarilla por lluvias y granizo en Jujuy para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso por tormentas y posible caída de granizo en Jujuy. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 25 mm.

Este jueves 26 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con la posibilidad de caída de granizo. Según los registros oficiales, el resto del país no experimentará fenómenos meteorológicos significativos.

La alerta se centra principalmente en Jujuy, donde se anticipan tormentas aisladas de diversas intensidades, algunas de ellas podrían ser intensas. El SMN indica que estas tormentas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 10 y 25 mm, aunque podrían superar esta cifra en algunas áreas, según lo indicado por el organismo oficial.

Dónde se esperan lluvias y granizo

El SMN advirtió que gran parte de la provincia de Jujuy estará bajo alerta, con condiciones climáticas adversas que podrían provocar inconvenientes.