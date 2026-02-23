Chocó, intentó escapar y tenía 2,53 de alcohol: Persecución y detención en barrio Mariano Moreno

Un conductor que manejaba con alto nivel de alcohol, intentó darse a la fuga tras un choque.

Una noche que pudo terminar en tragedia ocurrió en barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, se transformó en una intensa persecución policial.

Todo comenzó alrededor de la una de la mañana, cuando efectivos de la Unidad Regional 1 fueron alertados por un choque en la esquina de las calles Venezuela y Río Pilcomayo.

Al llegar al lugar, los uniformados advirtieron que los responsables del siniestro intentaban darse a la fuga a bordo de un Volkswagen Gol, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por las calles del sector en el que participaron móviles de la unidad y el Grupo Especial Motorizado.

Finalmente, el operativo cerrojo dio sus frutos en la calle Managua en barrio Bajo Gorriti donde los involucrados fueron interceptados y aprehendidos.

Al realizar las pericias correspondientes, se determinó que el conductor del vehículo que originó el choque, un Ford Fiesta, se encontraba en un estado de ebriedad absoluto. El test de alcoholemia arrojó un resultado escandaloso de 2,53 g/l de alcohol en sangre, lo que explica la violencia del impacto contra un Peugeot 2008 que estaba correctamente estacionado en la zona.

En el lugar del hecho trabajó personal de Bomberos, Criminalística y Seguridad Vial para realizar las actas de rigor.

El conductor responsable fue trasladado a la Seccional 30, donde quedó demorado a disposición de la justicia, mientras que el propietario del vehículo damnificado radicó la denuncia penal por los cuantiosos daños materiales sufridos.

La rápida acción policial evitó que este conductor, que representaba un peligro inminente para terceros, pudiera continuar su huida.