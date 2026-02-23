Autorizaron a Tapia a salir del país para viajes oficiales

El juez Diego Amarante le concedió una excepción a la prohibición de salida y le permitió viajar esta semana bajo caución de $5 millones.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.

La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.

Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el tribunal. #AgenciaNA