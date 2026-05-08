Ceremonial y Protocolo de San Pedro de Jujuy dio a conocer las actividades protocolares del mes de mayo

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, presentó el cronograma de actividades protocolares, culturales, recreativas y deportivas que se desarrollarán durante mayo en el marco del Mes de la Patria y de un nuevo aniversario de la ciudad.

El director de Ceremonial y Protocolo, Leandro Balduin, informó que en las próximas horas quedará publicado en las plataformas oficiales del municipio el programa completo de actividades organizadas para toda la comunidad.

“Tenemos un amplio programa de actividades durante todo el mes de mayo. Habrá actividades protocolares, culturales, recreativas y deportivas, por eso invitamos a toda la comunidad a participar y acompañar cada una de las propuestas”, expresó el funcionario municipal.

Las actividades protocolares comenzarán el lunes 11 de mayo con la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino. El acto se realizará a las 10 de la mañana en Plaza Manuel Belgrano y contará con la participación de la Banda de Música de la Aeronáutica Argentina.

Desde el municipio convocaron a los vecinos de San Pedro de Jujuy a participar del encuentro patriótico y acompañar la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“Será una linda oportunidad para compartir en familia y celebrar unidos el Mes de la Patria”, señaló Balduin.

El cronograma continuará el lunes 18 de mayo con el inicio de la Semana de Mayo y la celebración del Día de la Escarapela. Durante esa jornada se realizará una actividad especial encabezada por la Coordinación de Adultos Mayores de la Municipalidad, con distribución de escarapelas en el centro de la ciudad y distintas propuestas destinadas a los vecinos.

Además, durante toda la Semana de Mayo se desarrollará el tradicional izamiento del Pabellón Nacional junto a diferentes instituciones de la comunidad.

Según detalló el director de Ceremonial y Protocolo, el lunes participará el Hospital Guillermo Paterson; el martes será el turno de las fuerzas de seguridad, entre ellas Policía de la Provincia, Policía Federal y Gendarmería Nacional; el miércoles estará a cargo del área educativa de Región IV; el jueves participará el Concejo Deliberante y el viernes la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.

“Vamos a compartir toda la semana junto a distintas instituciones de nuestro medio el izamiento de la Bandera Nacional en Plaza Manuel Belgrano”, destacó.

En el marco de las actividades patrias también se llevará a cabo una vigilia especial el 24 de mayo por la noche en el Palacio Municipal, esperando la llegada de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividad comenzará a las 23:30 horas y contará con propuestas destinadas a toda la familia, culminando a la medianoche con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Finalmente, el domingo 25 de mayo se desarrollarán los actos centrales por los 216 años de la Revolución de Mayo y los 143 años de la fundación de San Pedro de Jujuy.

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana con la recepción de autoridades y la presencia confirmada del gobernador de la provincia junto al intendente Julio Bravo. Posteriormente se realizará el saludo protocolar a la formación especial del 25 de Mayo en Plaza Manuel Belgrano.

Luego tendrá lugar el solemne Tedeum, que será oficiado por el padre Daniel Alberto Baca, mientras que a las 9:30 horas se desarrollará el acto protocolar en el sector cívico de la plaza central.

El cronograma culminará con el tradicional desfile cívico, militar y gaucho, previsto para las 10 de la mañana, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y organizaciones de la comunidad.

Desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy reiteraron la invitación a todos los vecinos de la ciudad y zonas aledañas para participar de las actividades organizadas durante el Mes de Mayo y acompañar las celebraciones patrias y fundacionales de la ciudad.