Avanzan los trabajos de pintura y puesta en valor en la Escuela Comercial Nº 7 de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, con personal de obras públicas trabaja en la pintura de la fachada de la Escuela de Comercio Nº 7 San Marcelino Champagnat, dando continuidad al plan de colaboración permanente con las instituciones educativas del medio.

La tarea comprende el frente del edificio, el arco de ingreso y toda la fachada perimetral. La escuela aporta la pintura y el municipio la mano de obra.

El principal objetivo es brindar asistencia a las escuelas, mantener y recuperar sus edificios, embellecerlos para que la comunidad educativa tenga un ambiente ameno y adecuado.

De manera simultánea también se trabaja en las instalaciones del centro polivalente de artes, donde también se realizó pintura de paredes y aberturas, entre otras tareas de mantenimiento general.

Otro equipo de trabajo se encuentra realizando la pintura de la fachada íntegra del edificio del Correo, ubicado en la esquina de Sarmiento y Rogelio Leach. Un edificio emblemático de nuestra comunidad que, como otros sitios, será puesto en valor.