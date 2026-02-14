Celebrar el amor en el Día de los Enamorados: Cinco curiosidades históricas de San Valentín

Historias, leyendas, pero fundamentalmente mucho amor, es lo que rodea el aura de este día tan especial y esperado en el almanaque de todo enamorado. La cuarta curiosidad —seguramente— sea la más llamativa.

La celebración del Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín, resulta una de las fechas más esperadas por toda pareja.

Esta es una fecha para que las parejas que se quieren puedan demostrarse su amor con gestos de atención y cariño (no es necesario recurrir a regalos caros para ello), un momento ideal para decirle a esa persona especial cuánto se la quiere y cuánto se valora su compañía.

En esta oportunidad, este 14 de febrero cae en día sábado, por lo que resulta ideal para hacer planes y disfrutar de una tarde o velada romántica. Lo que pocos saben es a qué remite el origen de esta festividad.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero el Día de los Enamorados?: la historia de San Valentín

Según algunas versiones, el 14 de febrero honra a un sacerdote del siglo III llamado Valentín, quien desafió al emperador romano de su tiempo, Claudio II, dado que este emperador quería evitar a toda costa que los soldados de su ejército se casaran, porque consideraba que si estaban solteros podían servir de mejor manera en las batallas.

Ante esta prohibición, Valentín optó por casar a los soldados en secreto y terminó uniendo en matrimonio a gran cantidad de parejas, hasta que fue descubierto por esto y encarcelado, para finalmente ser ejecutado el 14 de febrero de 270 d.C. en la vía Flaminia, día en que se conmemora el Día de los Enamorados, en honor a su sacrificio.

De rito pagano a fiesta cristiana

Hoy, San Valentín es el santo patrón de los enamorados, aunque parte de lo que se conoce de él se combina con hechos históricos y también con leyendas medievales sobre el amor romántico.

Hay que tener en cuenta que en el año 496 d.C. el papa Gelasio I estableció su fiesta el 14 de febrero a fin de poder cristianizar las Lupercales, antiguas fiestas romanas celebradas entre el 13 y el 15 de febrero, destinadas a la purificación y la fertilidad.

Si bien la figura de Valentín se volvió muy popular, la Iglesia Católica retiró su festividad del calendario litúrgico en el año 1969, dado que consideraba que se tenían muy pocas pruebas históricas precisas sobre su vida, pese a que sigue considerándolo como santo.

La primera “tarjeta” de San Valentín fue enviada desde la prisión

Se conoce como el primer poema, escrito en francés, el cual es considerado como la carta más antigua y, por ende, la primera tarjeta romántica de San Valentín.

Se la atribuye a Carlos, duque de Orleans, quien tenía 21 años por aquella época y se la habría enviado a su esposa, Bona de Armagnac, en 1415. La tradición señala que Carlos envió este poema desde la Torre de Londres, donde estaba prisionero tras la batalla de Agincourt.

Hoy, en la actualidad, este poema se conserva en la Biblioteca Británica.

Sin embargo, otras versiones hablan de que la primera tarjeta de amor que se habría enviado en la historia habría sido escrita por el propio Valentín, quien se la dedicó a la hija de su carcelero antes de morir, firmándola como “de tu Valentín”.

Japón, Dinamarca, China y Gales tienen formas muy particulares de honrar el Día de los Enamorados

No todas las culturas son iguales, no todas las costumbres son las mismas y no siempre se celebra el amor de igual manera en todas las latitudes del planeta.

Por ejemplo, en Japón, son las mujeres las que regalan chocolates a los hombres (contrario a la tradición occidental), y la costumbre indica que los hombres deben devolverles algún tipo de detalle un mes después, el 14 de marzo, en el “Día Blanco”.

En el caso de Dinamarca, la tradición indica que se envíen flores blancas prensadas llamadas “gotas de nieve”, principalmente campanillas de invierno (vintergækker). Esta tradición, a diferencia de las rosas rojas, quiere simbolizar un amor puro. Cabe citar que estas flores son las primeras en brotar cuando se derrite la nieve tras el intenso frío invernal, lo que simboliza la esperanza y el amor tierno.

China también tiene un fuerte simbolismo con las rosas y los regalos para la pareja. Por ejemplo, enviar una sola rosa significa amor exclusivo, pero enviar 99 de ellas simboliza amor eterno.

Muy diferente es la tradición en Gales, la cual data del siglo XVII, donde los pretendientes -en su afán por conquistar o demostrar su amor por una chica- tallaban cucharas en una sola pieza de madera a fin de poder demostrar su habilidad artesanal y la devoción por la mujer que amaban.

Cadbury, pionero de los bombones del amor

Todo tiene un inicio, una primera vez, y en ese sentido, la primera caja de bombones con forma de corazón fue creada por Richard Cadbury en el año 1861, aunque algunos registros plantean que fue en el año 1868.

Richard Cadbury, además de empresario, era un artista talentoso que creaba personalmente las ilustraciones de las tapas (las “Fancy Box”). Con frecuencia utilizaba a sus propios hijos como modelos para representar escenas románticas de estilo victoriano.

Por supuesto, una de las estrategias de marketing más salientes era que las cajas fueran tan llamativas y hermosas que los enamorados no las desecharán una vez que se acababan los chocolates, sino que las guardaran para conservar en ellas cartas u otros objetos preciados.

